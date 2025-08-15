search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

UE ia în calcul separarea Chișinăului de Kiev, în drumul european. Decizia, anunțată înainte de parlamentarele din Republica Moldova

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

UE ia în considerare acordarea unui pas important Republicii Moldova în procesul său de aderare la UE, înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc la sfârșitul lunii septembrie, plasând-o înaintea Ucrainei.

UE ia în calcul decuplarea Kievului de Chișinăului în parcursul european. FOTO: Arhivă
UE ia în calcul decuplarea Kievului de Chișinăului în parcursul european. FOTO: Arhivă

Conform scenariului analizat de oficialii europeni, țările membre ale Uniunii Europene ar urma să voteze pentru deschiderea unui prim „cluster de negociere” pentru Republica Moldova, un pas juridic esențial pe drumul către aderare, la începutul lunii viitoare, după o reuniune a miniștrilor UE, potrivit a trei diplomați și unui oficial european, notează publicația ,,Politico.eu”.

O astfel de mișcare ar oferi un impuls electoral puternic președintei Maia Sandu, precum și formațiunii fondate de ea, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care face campanie pe o platformă pro-UE și se confruntă cu eforturi susținute din partea Rusiei de a influența votul.

„Trebuie găsită o modalitate de a deschide primul cluster. Ar transmite un semnal Rusiei. Ar elimina argumentul din narațiunea rușilor, care susțin că nu există progrese pe calea aderării la UE”, a afirmat Siegfried Mureșan, europarlamentar conservator și președintele Comitetului de Asociere UE–Moldova din Parlamentul European.

Însă permiterea Moldovei să avanseze, în timp ce Ucraina rămâne în așteptare, riscă să stârnească nemulțumirea Kievului, al cărui parcurs de aderare la UE a mers în paralel cu cel al Moldovei din momentul în care ambele țări au primit undă verde din partea Consiliului European, în 2023.

„Există pericolul de a transmite un semnal greșit ucrainenilor. Într-un moment în care viitorul păcii este discutat în Alaska, trebuie să păstrăm perspectiva aderării la UE cât mai puternică posibil”, a declarat un diplomat ucrainean.

Atât Chișinăul, cât și Kievul au implementat reforme ample pentru a adera la UE, îndeplinind toate etapele necesare pentru deschiderea unui prim cluster de negociere, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

„Nu există niciun motiv obiectiv pentru a bloca Clusterul 1”, a adăugat un purtător de cuvânt într-un comentariu transmis prin e-mail.

Problema este că parcursul Ucrainei este blocat de Ungaria, al cărei prim-ministru, Viktor Orbán, a făcut din opoziția față de aderarea Kievului la blocul comunitar un punct central al propriei campanii pentru realegerea din 2026.

Așadar, în timp ce Republica Moldova ar putea obține aprobarea tuturor celor 27 de state membre pentru deschiderea unui cluster de negociere, la o reuniune informală a Consiliului Afaceri Generale din 1 septembrie, este puțin probabil ca Ucraina să primească sprijin unanim.

Această situație pune țările favorabile extinderii UE, inclusiv Danemarca, care deține în prezent președinția Consiliului UE într-o dilemă.

Dacă mențin candidatura Moldovei strict legată de cea a Ucrainei, nu pot avansa cu niciuna dintre ele. Permițând Moldovei să facă un pas înainte înainte de 28 septembrie ar transmite un mesaj puternic alegătorilor pro-UE din Moldova, dar ar putea provoca nemulțumirea Ucrainei.

Potrivit unui diplomat european implicat îndeaproape în proces, sunt luate în considerare mai multe opțiuni pentru a arăta Ucrainei că procesul său de aderare continuă, chiar dacă nu se deschide un cluster de negociere, inclusiv oferirea accesului la programul Horizon Europe sau la programul de schimburi studențești Erasmus.

„Există multe lucruri pe care le putem face pentru a aduce Ucraina mai aproape de Europa pe alte căi decât prin procedura formală de negociere. Cel mai important este să continuăm să avansăm și să transmitem clar că opoziția Ungariei nu este considerată legitimă, iar adevărata recompensă este finalizarea procesului”, a declarat diplomatul european pentru Politico.

Diplomații și oficialii au subliniat, de asemenea, că situația s-ar putea schimba rapid, în special în contextul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc vineri în Alaska.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin va avea loc mai devreme. Noul program anunțat de Casa Albă
digi24.ro
image
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
stirileprotv.ro
image
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă
gandul.ro
image
Cod galben și portocaliu de caniculă în jumătate de țară. Maximele ajung la 38 de grade
mediafax.ro
image
Cât a recuperat ANAF după falimentul Blue Air. Ministerul Finanțelor a ajuns să plătească ratele la împrumutul de 62 de milioane de euro
fanatik.ro
image
Doi foști ofițeri CIA și KGB comentează întâlnirea din Alaska: „Putin a câștigat deja pentru că Trump e un imbecil și l-a scos din izolare”
libertatea.ro
image
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare. Primar: „Merită, sunt banii mei”
digi24.ro
image
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
gsp.ro
image
Neverosimil! Au început returul de la 0-3 și au luat roșu în minutul 18. Ce a urmat va rămâne în istorie
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
observatornews.ro
image
Se schimbă anotimpurile? Vreme bizară în septembrie 2025, anunțată de climatologi
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile. În ce stare a fost găsit un bărbat și cum a reușit să supraviețuiască
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul său meci din istorie! Cât a fost scorul
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
El este Dragoș, polițistul de 34 de ani din București care a murit subit în timpul serviciului. Colegii săi trag un semnal de alarmă: „Mori cu zile”
kanald.ro
image
Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Actualizare vamală în Emiratele Arabe Unite: Călătorii care transportă numerar, bunuri sau aur în Dubai cu valoare de peste 16.300 de dolari, obligați să le declare online
mediaflux.ro
image
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Tom Cruise i-a pus divorțul pe masă lui Nicole Kidman când aniversau 10 ani de mariaj. Diva a detaliat cum s-a răzbunat: ”Pe tocuri, că el e scund”

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?