Maia Sandu vrea referendum pe tema aderării Moldovei la Uniunea Europeană | VIDEO

La trei ani de mandat prezidențial, Maia Sandu a cerut Parlamentului să inițieze un referendum privind integrarea țării în UE, menționând că va continua să realizeze reformele necesare dacă cetățenii îi vor da votul pentru un al doilea mandat de președinte.

,,După trei ani de mandat am reușit să deschidem negocierile pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, un lucru care părea imposibil cu trei ani în urmă. Pentru această realizare istorică au muncit mulți oameni, s-au depus eforturi imense și fiecare contribuție din partea funcționarilor publici, din partea societății civile, din partea fiecărui cetățean a contat. Cu câțiva ani în urmă am pornit împreună cu cetățenii pe un drum al transformării Moldovei într-o țară mai bună, când am pornit pe acest drum, corupția din Moldova devenea tot mai multă, iar libertatea tot mai puțină. Clanurile corupte de la putere păreau de neclintit, Moldova devenise o țară izolată despre care se vorbea doar ca loc al spălării banilor și al sărăciei cronice. Speranța că avem o șansă de a schimba lucrurile în bine devenea tot mai mică, dar am continuat să luptăm pentru lucrurile în care credem. Țara noastră a trăit și victorii, și înfrângeri, însă niciodată nu ne-am oprit din drum, iar azi vorbim despre Moldova cu speranță, umăr la umăr pe acest drum am câștigat soarta și încrederea că putem construi acasă un stat european”, așa a început mesajul video făcut public cu ocazia celor trei ani de mandat.

Solicitările Maiei Sandu

Maia Sandu a ținut să menționeze că acum țara are sprijin extern, iar pacea și viitorul mai bun sunt garantate în Republica Moldova doar ca stat membru al blocului comunitar.

,,Moldova se sprijină pe o coaliție de țări prietene care ne ajută și ne protejează. Și după mulți ani vedem lumină pe acest drum. În aceste zile, Uniunea Europeană a spus un da ferm pentru parcursul nostru european. Mai avem multe de făcut și cel mai important este să asigurăm pace și un viitor mai bun pentru toate familiile și copiii Moldovei. Avem garanția unui asemenea viitor doar ca stat membru al Uniunii Europene, tocmai de aceea cred că este necesar să spunem clar toată țară ce drum alegem pentru Moldova. Solicit Parlamentului să inițieze organizarea unui referendum la care vocea cetățenilor să fie hotărâtoare. Mi-am asumat să fac tot ce ține de mine pentru a duce la capăt misiune integrării europene. Am obținut sprijinul statelor membre pentru acest parcurs și am nevoie de sprijinul vostru, dragi moldoveni pentru a reuși”, a mai spus Maia Sandu.

Alegeri prezidențiale în 2024

În contextul pașilor pe care i-a făcut și pe care urmează să-i față Republica Moldova pentru ca să devină membră a Uniunii Europene, Maia Sandu a menționat că va continua să contribuie la realizarea lor dacă va obține un nou mandat prezidențial. ,,Mai avem pași importanți de făcut și mă angajez să continui dacă îmi veți oferi încrederea pentru un nou mandat în 2024”, a conchis președinta Republicii Moldova.

În data de 14 decembrie, Consiliul European a decis deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova și a Ucrainei, anunț făcut public de președintele Charles Michel. Liderii de la Chișinău au calificat votul drept o victorie a tuturor cetățenilor țării.