Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
Kremlinul reia mesajele folosite înaintea războiului din Ucraina, acum îndreptate spre Chișinău și țările baltice

Publicat:

Rusia folosește aceleași narațiuni pe care le-a utilizat anterior pentru a-și justifica războiul din Ucraina, însă de această dată ele sunt îndreptate împotriva Republicii Moldova și a statelor baltice, membre ale NATO, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). 

Rusia a reluat mesajele înainte de războiul din Ucraina, conform ISW. FOTO: Arhivă
Rusia a reluat mesajele înainte de războiul din Ucraina, conform ISW. FOTO: Arhivă

Recent, șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, a acuzat autoritățile din statele baltice și din Republica Moldova că adoptă „legi rasiste” și că discriminează populația rusă. Institutul pentru Studiul Războiului a declarat că afirmațiile lui Lavrov seamănă mult cu narațiunile Kremlinului folosite pentru a justifica războiul din Ucraina.

„Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, infamul ODIHR, își ignoră obligațiile și nu acordă atenție comportamentului ilegal al regimului neo-nazist de la Kiev (clișeul folosit de Rusia pentru a se referi la guvernul ucrainean în mesajele oficiale ale Moscovei – n.r.) și al cercurilor guvernante din statele baltice și din Moldova, care adoptă legi rasiste și supun populația rusă locală unei discriminări nemiloase”, se arată în articolul lui Lavrov publicat în Rossiskaia Gazeta.

Ministrul rus de externe a mai afirmat că, în loc să abordeze acuzațiile Moscovei, ODIHR „produce” presupuse „rapoarte flagrant neadevărate despre pretinsele încălcări ale dreptului internațional umanitar de către Rusia în timpul conflictului din Ucraina”. El a scris acest lucru în ciuda faptului că numeroasele crime de război comise de Rusia în Ucraina au fost bine documentate.

ISW a avertizat că oficiali de rang înalt ai Kremlinului creează condiții pentru o potențială agresiune rusă atât împotriva Republicii Moldova, cât și împotriva membrilor NATO: Estonia, Letonia, Lituania și Finlanda. Potrivit ISW, acest lucru se încadrează în strategia în desfășurare a Rusiei, denumită „Faza Zero”, menită să stabilească fundamentul informațional și psihologic pentru un posibil conflict cu NATO.

Luna trecută, emisiunea letonă „De facto” a relatat că serviciile de informații ruse folosesc aplicații de mesagerie, călătorii la frontieră și creatori online pentru a răspândi conținut aliniat Moscovei. Oficialii letoni și estonieni au declarat că Rusia recrutează persoane cu venituri mici și tineri pentru a amplifica narațiunile pro-Kremlin.

Tot în luna noiembrie, Lavrov a folosit un alt interviu pentru a formula acuzații similare împotriva statelor baltice. Potrivit ISW, această mișcare a demonstrat că Rusia încearcă să reînvie retorica sa înainte de invazie, de această dată îndreptată împotriva Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

Republica Moldova

Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
