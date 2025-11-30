search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
UE condamnă survolarea spațiului aerian al R. Moldova: Cerul țării ,,nu poate deveni o victimă a războiului Rusiei”

Publicat:

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a condamnat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești, subliniind că acest lucru este inacceptabil și pune în pericol traficul aerian civil.

Kallas condamnă survolarea ilegală a spațiului aerian al R.Moldova. FOTO: EPA-EFE
Kallas condamnă survolarea ilegală a spațiului aerian al R.Moldova. FOTO: EPA-EFE

,,Încălcările spațiului aerian al Moldovei de către dronele rusești sunt inacceptabile și pun în pericol traficul aerian civil. UE investește anul acesta 20 de milioane de euro în apărarea antiaeriană a Moldovei pentru a contribui la consolidarea securității țării. Cerul Moldovei nu poate deveni o victimă a războiului Rusiei”, a notat pe platforma X șefa diplomației UE, precum și vicepreședinta Comisiei Europene.  

Reacția UE vine după ce, în noaptea din 28 spre 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis timp de aproximativ o oră și zece minute din cauza a două drone care au survolat ilegal teritoriul țării.

,,Informația inițială a venit, la ora 22:50, prin canale operative de la autoritățile militare, fiind confirmată ulterior de structurile de frontieră ale Ucrainei. Dronele identificate a fi de tip Gherbera de către autoritățile ucrainene au traversat spațiul aerian pe direcția Stanislavka (reg. Odesa) – Vărăncău (reg. din stânga Nistrului).Din rațiuni de securitate, cursa Barcelona - Chișinău (5F 5512) a fost redirecționată spre aeroportul din Bacău, România, iar cursa Chișinău - Sharm El-Sheikh (4V 7503) a fost reținută temporar la sol, până la înlăturarea pericolului. După ora 23:32, spațiul aerian a fost redeschis pentru decolări și aterizări, cu menținerea temporară a restricțiilor în zona de nord, până la confirmarea ieșirii complete a dronelor din spațiul național”, au informat responsabilii Ministerului moldovean al Afacerilor Interne (MAI).

Conform reprezentanților structurii, aceste măsuri au fost menite să protejeze populația, asigurând securitatea ,,în fața incidentelor care pot pune în pericol viața și integritatea cetățenilor”. 

Șase drone într-o singură zi

Incidentul a fost înregistrat la câteva zile după ce responsabilii Ministerului moldovean al Apărării au anunțat că șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al țării lor, incidentele fiind înregistrate în noaptea de 24 spre 25 noiembrie. Iar un aparat de zbor a căzut într-o livadă din nordul Republicii Moldova. Aceasta avea înscripția Z. O altă dronă, de tip Shahed, a survolat teritoriul moldovean și apoi pe cel românesc, au precizat reprezentanții Poliției de Frontieră din țara vecină, subliniind că autoritățile române au fost informate despre acest caz.  

În data de 26 noiembrie, Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, a fost convocat de urgență la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, unde a fost expusă pe scări drona rusească care a căzut cu o zi mai devreme în nordul țării vecine.

Kremlinul neagă

Oleg Ozerov a negat că drona aparține Rusiei, susținând că acest caz trebuie investigat, așa cum este și cazul depistării armamentului în camionul de la frontiera moldo-română.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe i-au înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de șase drone, calificând aceste acțiuni drept absolut inadmisibile care reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale.

Săptămâna trecută, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat „ilegal” de o altă dronă.

A doua zi, data de 20 de noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe moldovean l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, diplomatul susținând că nu există probe care să confirme că aparatul de zbor este rusesc. 

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin.   

Republica Moldova

