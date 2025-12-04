Video Un polițist aflat în Găgăuzia a refuzat să vorbească limba rusă: ,,În Republica Moldova, limba de stat este limba română”

Polițistul a refuzat să vorbească limba rusă cu un bărbat după ce a tras pe dreapta mașina în care acesta se afla, în Găgăuzia. Bărbatul l-a filmat în timp ce polițistul sublinia că limba de stat în Republica Moldova este limba română, apoi a plasat înregistrarea video pe internet.

Întrebat de ce refuză să comunice în limba rusă, angajatul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) a răspuns că: ,,Pentru că în Republica Moldova, limba de stat este limba română. Dumneavoastră nu aveți nicio tangență să discutați cu mine, doamna este la volan. I-au fost solicitate actele, i-au fost aduse la cunoștință (...)”.

Bărbatul a continuat să vorbească în limba rusă, să ceară explicații și chiar un traducător, subliniind că nu înțelege nimic. Ba mai mult, a spus la final: ,,Viitoare vedetă pe Facebook, peste cinci minute”.

Conform jurnalistului Mihail Sirkeli, bărbatul care a filmat incidentul lingvistic este un fost șef al Direcției Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Găgăuzia, precum și o persoană din anturajul Irinei Vlah, lidera partidului Inima Moldovei, o formațiune prorusă din Republica Moldova.

,,În același timp, din CV-ul lui (n.r.-bărbatului) reiese că el nu doar cunoaște limba română, ci a și predat-o”, a adăugat jurnalistul, subliniind că incidentul a avut loc în municipiul Comrat din Găgăuzia.