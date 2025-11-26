search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Ambasadorul lui Putin la Chișinău, convocat la MAE, unde drona rusească a fost expusă pe scări

Publicat:
Ultima actualizare:

Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, a fost convocat de urgență la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, unde a fost expusă pe scări drona rusească care a căzut cu o zi mai devreme în nordul țării vecine.

Drona rusească a fost expusă pe scările MAE moldovean. FOTO: Telegram.org
Drona rusească a fost expusă pe scările MAE moldovean. FOTO: Telegram.org

UPDATE Oleg Ozerov a negat că drona aparține Rusiei, susținând că acest caz trebuie investigat, așa cum este și cazul depistării armamentului în camionul de la frontiera moldo-română.

„-Uitați-vă la fotografie. Credeți că această dronă, căreia i s-a terminat combustibilul și care a ajuns pe acoperiș, nu s-a stricat nici ea, nici acoperișul?

-Ce explicație aveți?

- Astfel de cazuri trebuie investigate, la fel cum se desfășoară investigații privind contrabanda cu arme din Ucraina către România. Nimeni nu cheamă ambasadorul Ucrainei până când investigația nu este finalizată. În acest caz, probabil, trebuie să ne bazăm pe logică. Noi ne dorim o atitudine constructivă și dezvoltarea relațiilor normale cu Republica Moldova, dar asemenea situații ridică multe semne de întrebare. Orice expert vă poate spune că numărul acestei drone a fost înregistrat pe 18 noiembrie în regiunea Harkov și, surprinzător, ajunge peste câteva zile în Florești”, a spus diplomatul agreat al Rusiei în Republica Moldova. 

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe i-au înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de șase drone, calificând aceste acțiuni drept absolut inadmisibile care reprezintă o încălcare gravă a suveranității țării și o amenințare directă la adresa securității naționale și regionale.

,,MAE a reiterat apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea țării noastre și de a respecta cu strictețe normele internaționale, precum și suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.Totodată, Ministerul a solicitat Ambasadei Federației Ruse să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea repetării unor incidente similare”, au subliniat funcționarii moldoveni.  

Știrea inițială 

Ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri, 26 noiembrie, la ora 14:00 la sediul MAE din centrul Chișinăului, venind alături de alți doi reprezentanți ai misiunii diplomatice, dar fără să știe ce îl aștepta la final. Pe scările clădirii a fost pusă drona rusească. 

Ministerul moldovean al Afacerilor Externe (MAE) a condamnat ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de cele șase drone, anunțând marți, 25 noiembrie, că ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, este așteptat miercuri la sediul său pentru ca să ofere explicații.

În aceeași zi, responsabilii Ministerului moldovean al Apărării au anunțat că șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al țării lor, incidentele fiind înregistrate în noaptea de 24 spre 25 noiembrie. Iar un aparat de zbor a căzut într-o livadă din nordul Republicii Moldova. Aceasta avea înscripția Z. O altă dronă, de tip Shahed, a survolat teritoriul moldovean și apoi pe cel românesc, anunță reprezentanții Poliției de Frontieră din țara vecină, subliniind că autoritățile române au fost informate despre acest caz.

Săptămâna trecută, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat „ilegal” de o altă dronă.

A doua zi, data de 20 de noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe moldovean l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, diplomatul susținând că nu există probe care să confirme că aparatul de zbor este rusesc. În fața sediului MAE Oleg Ozerov a declarat jurnaliștilor că nu există nicio probă care să confirme că drona care a pătruns în Republica Moldova este rusească. 

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin.     

Republica Moldova

