Fugarul pro-rus Ilan Șor oprește oferirea ,,beneficiilor sociale” după parlamentarele de la Chișinău. Reacția puterii

Oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat că va opri oferirea ,,beneficiilor sociale” după alegerile parlamentare din Republica Moldova, subliniind că acestea nu mai pot fi plătite din vina conducerii țării și a formațiunii aflate la putere, acuzații care au fost calificate drept minciuni.

„Astăzi, cu inima grea, anunț că sunt nevoit să închid proiectele mele sociale din Republica Moldova, care tot acest timp i-au ajutat pe oameni să supraviețuiască”, a spus oligarhul penal, susținând că ,,fondurile pe care le transferăm sunt blocate total, iar angajații noștri sunt arestați” și ,,doar în ultimele șase luni, Sandu a blocat și pur și simplu a furat 50 de milioane de dolari pe care i-am direcționat pentru susținerea cetățenilor Moldovei”.

De asemenea, oligarhul penal, prin intermediul aceluiași mesaj video, a anunțat crearea unui „front național comun”.

„Prima sarcină este să-i scoată din închisoare și din necaz pe cei persecutați de sandiști. Oamenii noștri nu-i vom lăsa și nu-i vom uita. A doua sarcină: să dărâmăm regimul. Ajutorul pentru oameni și proiectele sociale vor fi reluate în totalitate imediat ce se va schimba această putere animalică, care îi persecută pe oameni doar pentru faptul că îi ajutăm”, a conchis oligarhul care se ascunde de justiția de la Chișinău la Moscova.

Totodată, acesta le-a cerut primarilor controlați de el să-și depună mandatele.

Planurile reale ale grupului criminal condus de Ilan Șor

În replică, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), prin intermediul vicepreședintei a Parlamentului Doinei Gherman, a reacționat, subliniind că ,,Șor poate o fi decis să întrerupă interferența sa în Moldova, dar instituțiile noastre nu vor întrerupe procesele penale împotriva acestui fugar până nu va fi făcută dreptate”.

,,Gruparea criminală nu avea niciodată în plan să investească în dezvoltare economică și proiecte sociale autentice, ci doar să destabilizeze Moldova, să aducă haos și violență. Au eșuat - poporul nostru nu s-a vândut pe bani murdari furați tot de la noi, nu s-a lăsat mințit de promisiuni false, iar instituțiile statutului au menținut ordinea și pacea. Nu vom permite ca Moldova să fie transformată de infractori ca Șor în terenul lor de spălare de bani și într-un stat fără lege și fără viitor”, a notat Doina Gherman pe pagina sa de Facebook.

Refuzul liderei de la Chișinău

Iar Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al președintei Maia Sandu, a afirmat că Administrația Prezidențială de la Chișinău ,,nu are ce comenta minciunile unui grup criminal condamnat, care se ascunde de justiție într-un regim autoritar și încearcă să destabilizeze Moldova cu bani murdari”.

Ștefan Bejan, expert al Comunității WatchDog.md, susține că este pentru prima dată când este total de acord cu oligarhul fugar și chiar crede că presa și societatea civilă ar trebui să promoveze acest mesaj pe toate canalele: ,,Plecați! Nu vorbim despre niște „victime ale sistemului”, cum i-a numit Șor, ci despre zeci, probabil sute de aleși locali și raionali care și-au obținut mandatele prin fraudă și coruperea alegătorilor”.

,,Oameni care au cumpărat voturi, au otrăvit mințile oamenilor cu ură și minciună și au transformat administrația locală într-o anexă a grupării Șor. În schimbul banilor murdari, au executat fără să clipească cele mai mizerabile ordine venite de la Moscova și au fost gata să dea foc la țară la comanda lui Șor. Acești „aleși ai poporului” au crezut că sunt intangibili. Șor le-a promis protecție, le-a promis cei mai buni avocați, le-a promis că, dacă se întâmplă ceva, îi scoate el din pușcărie. Le-a promis că nu vor răspunde niciodată pentru ceea ce fac. Iar acum i-a abandonat.

Șor se retrage în umbră și lasă pe umeri lor toată povara mizeriilor pe care le-au făcut împreună.De aceea, singura șansă să își mai spele măcar o parte din păcate este să plece. Să lase funcțiile, să renunțe la fotolii și la toată minciuna pe care au construit-o în ultimii ani. Să iasă public și să își ceară scuze de la oamenii acestei țări. Să spună clar cine i-a finanțat, cine le-a dictat mesajele, cine le-a scris postările și discursurile.Moldovenii sunt un popor credincios și iertător. Dacă veți fi sinceri, dacă veți recunoaște ce ați făcut și veți vărsa o lacrimă, poate veți mai avea o șansă. Nu la o nouă carieră politică, ci la un minim respect ca oameni care au avut curajul să spună adevărul până la capăt”, a conchis expertul moldovean.

În prezent, oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat definitiv la închisoare în dosarul fraudei bancare de justiția de la Chișinău, se află la Moscova. El este considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.