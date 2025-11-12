Cinci deputați ai puterii de la Chișinău, printre care unul care ar fi primit bani de la Ilan Șor, renunță la mandat

Cinci deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) renunță la mandat, a anunțat liderul formațiunii, Igor Grosu. Printre ei se numără și Maria Acbaș, o femeie de afaceri din Găgăuzia, a cărei firmă ar fi primit în 2023 prin persoane interpuse bani de la oligarhul fugar Ilan Șor.

Liderul PAS, Igor Grosu, a făcut anunțul după ședința fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate.

,,Am avut mai multe discuții legate de agenda zilei de mâine când este ședința Parlamentului. Totodată este și ultima săptămâna în care deputații trebuie să decidă rămân în Parlament sau revin la funcțiile pe care le-au avut până la validarea mandatelor. Am discutat foarte mult și am ajuns la o decizie, o parte din colegii noștri pe care foarte mult îi respectăm și la care ținem foarte mult, Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel, au decis să renunțe la mandatul de deputat și au ales să-și continue activitatea pe care o aveau înainte”, a subliniat Igor Grosu.

Astfel, au renunțat la mandatul de parlamentar femeia de afaceri Maria Acbaș, jurnalistul și scriitorul Constantin Cheianu, șeful Agenției Proprietăți Publice (APP), Roman Cojuhari, rectorul Universității Tehnice a Moldovei (UTM), Viorel Bostan, și președintele raionului Călărași, Nicolae Drăgănel.

,,Vă mulțumim, colegi, pentru munca pe care ați depus-o și cu siguranță, vom fi în continuare o echipă și fiecare va munci pentru pace, dezvoltare, UE și pentru o Moldovă membră a Uniunii Europene”, a conchis Igor Grosu, liderul PAS, precum și președintele Parlamentului de la Chișinău.

Maria Acbaș, în centrul unui scandal

Până la anunțul liderului PAS, femeia de afaceri din Găgăuzia, Maria Acbaș, a ajuns în atenția opiniei publice din Republica Moldova după ce liderul Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), Vasile Costiuc, a făcut public un raport al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din 2023.

Conform acestuia, o firmă administrată de Maria Acbaș ar fi primit, acum doi ani, prin persoane interpuse, până la 20 de mii de euro, sumă care ar fi provenit de la oligarhul fugar Ilan Șor, considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.

Solicitată de „Adevărul”, aceasta nu a venit cu un punct de vedere referitor la aceste acuzații, dar a făcut trimitere la o înregistrare video în care vorbește despre faptul că renunță la fotoliul de ales în favoarea afacerii sale.

„Eu voi susține calea și idealurile pe care le-am proclamat și în care cred. Eu voi merge alături de echipa PAS, care va aduce țara acolo unde tinde demult să fie”, a spus Maria Acbaș în timpul înregistrării video făcută public pe pagina sa de Facebook.

Înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie, includerea Mariei Acbaș pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate a stârnit indignarea mai multor moldoveni, în special în mediul online. Aceștia s-au arătat nemulțumiți de faptul că, la alegerile din 2021, ea a candidat din partea Partidului Congresul Civic, formațiune condusă de fostul deputat comunist Mark Tkaciuk, care s-a declarat convins că Maria Acbaș va reveni la valorile formațiunii cu care a avut legătură.