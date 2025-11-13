search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Alesul guvernării de la Chișinău reacționează după ce a renunțat la mandat pe fondul scandalului banilor de la Șor

0
0
Publicat:

Alesul guvernării de la Chișinău, care a renunțat la mandat în contextul scandalului banilor de la Ilan Șor, afirmă că nu a primit bani de la oligarhul fugar și susține că plecarea sa din Parlament nu are legătură cu acesta.

Maria Acbaș neagă că primirea banilor de la Ilan Șor. FOTO: Facebook
Maria Acbaș neagă că primirea banilor de la Ilan Șor. FOTO: Facebook

Întrebată de ce își depune mandatul de deputată, Maria Acbaș a răspuns că se apropie termenul de 30 de zile în care poate depune mandatul, dar a avut nevoie de timp pentru a se hotărî: „Rămân în business sau rămân deputată.”

În ceea ce privește mesajul transmis alegătorilor prin această decizie, Maria Acbaș a afirmat că „va fi unul mai folositor dacă voi fi în Găgăuzia și Chișinău și Găgăuzia vor colabora. Cred că va fi mai mult folos”. 

De asemenea, ea a fost întrebată dacă reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) i-au cerut să demisioneze în urma informațiilor apărute în spațiul public, potrivit cărora, prin intermediul unei firme pe care o administra, ar fi beneficiat de banii oligarhului fugar Ilan Șor.

„Noi nu am luat bani. Acești bani au venit prin intermediul Comitetului Executiv al Găgăuziei, care a făcut listele, dar noi nu ne-am atins de ei: cum au ajuns pe cont, așa au și plecat. Nu avem nicio legătură cu acești bani. Repartizarea a avut loc prin structura de stat, Comitetul Executiv al Găgăuziei”, a adăugat ea.

Cinci persoane au renunțat la mandat

În data de 12 noiembrie, liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că cinci deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate renunță la mandat, printre ei fiind Maria Acbaș, o femeie de afaceri din Găgăuzia.

Ea a ajuns în ultimele zile în atenția opiniei publice din Republica Moldova după ce liderul Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), Vasile Costiuc, a făcut public un raport al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din 2023.

Conform acestuia, o firmă administrată de Maria Acbaș ar fi primit, acum doi ani, prin persoane interpuse, până la 20 de mii de euro, sumă care ar fi provenit de la oligarhul fugar Ilan Șor, considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.

Înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie, includerea Mariei Acbaș pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate a stârnit indignarea mai multor moldoveni, în special în mediul online. Aceștia s-au arătat nemulțumiți de faptul că, la alegerile din 2021, ea a candidat din partea Partidului Congresul Civic, formațiune condusă de fostul deputat comunist Mark Tkaciuk, care s-a declarat convins că Maria Acbaș va reveni la valorile formațiunii cu care a avut legătură. 

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
digi24.ro
image
O vatmaniță a fost filmată dormind în timp ce mergea cu tramvaiul prin San Francisco. Pasagerii au intrat în panică. VIDEO
stirileprotv.ro
image
BANC | Bulă, Mercedesul și Patriarhia
gandul.ro
image
Legătura periculoasă dintre poluare și infarct, confirmată de cercetători
mediafax.ro
image
Colaborarea de milioane de euro pe care Novak Djokovic a refuzat-o. Care e motivul invocat de celebrul tenismen
fanatik.ro
image
Noi acuzații la adresa dr. Cristian Andrei: alte șapte femei povestesc abuzuri în timpul ședințelor de terapie, în cazuri întinse pe 20 de ani
libertatea.ro
image
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Eternul Gino Iorgulescu, de neclintit » Surprize uriașe: doar două echipe i s-au opus! Granzii, „domesticiți” de șeful LPF
gsp.ro
image
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
antena3.ro
image
Ce salarii câştigă românii cu 2 joburi. Alina s-a întors din străinătate şi acum are 3 servicii
observatornews.ro
image
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
La câte puncte de penalizare rămâi fără permis în 2025. Ce abateri te pot lăsa pieton chiar și 90 de zile
playtech.ro
image
Cine sunt bugetarii vizați de restructurarea din administrația centrală. Coaliția a decis care va fi obligația aleșilor locali cu privire la reducerea cheltuielilor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Statuie în Ghencea! Marius Lăcătuș a făcut cererea în direct: "Măcar ei doi"
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Mariana Moculescu nu va fi prezentă la înmormântarea lui Horia Moculescu! Motivul pentru care aceasta va lipsi: „Fiica defunctului...”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
SE ÎNTÂMPLĂ ACUM cu Dr. Flavia Groșan. Este adevărat. Medicii au confirmat, în urmă cu puțin timp
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, veste SUPERBĂ. Artista este cum nu se poate mai fericită! Toate vedetele și toți fanii i-au felicitat pe ea și pe soțul ei
romaniatv.net
image
ANAF începe controale! Sute de contribuabili sunt vizați
mediaflux.ro
image
Eternul Gino Iorgulescu, de neclintit » Surprize uriașe: doar două echipe i s-au opus! Granzii, „domesticiți” de șeful LPF
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”
click.ro
image
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
Jack Osbourne, Kelly Osbourne, Sharon Osbourne la înmormântarea lui Ozzy Osbourne foto Profimedia jpg
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”

OK! Magazine

image
Cum a rupt Prințesa Charlotte un „blestem istoric regal”. Fiica mijlocie a lui William are un rol cheie

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor