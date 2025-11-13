Alesul guvernării de la Chișinău reacționează după ce a renunțat la mandat pe fondul scandalului banilor de la Șor

Alesul guvernării de la Chișinău, care a renunțat la mandat în contextul scandalului banilor de la Ilan Șor, afirmă că nu a primit bani de la oligarhul fugar și susține că plecarea sa din Parlament nu are legătură cu acesta.

Întrebată de ce își depune mandatul de deputată, Maria Acbaș a răspuns că se apropie termenul de 30 de zile în care poate depune mandatul, dar a avut nevoie de timp pentru a se hotărî: „Rămân în business sau rămân deputată.”

În ceea ce privește mesajul transmis alegătorilor prin această decizie, Maria Acbaș a afirmat că „va fi unul mai folositor dacă voi fi în Găgăuzia și Chișinău și Găgăuzia vor colabora. Cred că va fi mai mult folos”.

De asemenea, ea a fost întrebată dacă reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) i-au cerut să demisioneze în urma informațiilor apărute în spațiul public, potrivit cărora, prin intermediul unei firme pe care o administra, ar fi beneficiat de banii oligarhului fugar Ilan Șor.

„Noi nu am luat bani. Acești bani au venit prin intermediul Comitetului Executiv al Găgăuziei, care a făcut listele, dar noi nu ne-am atins de ei: cum au ajuns pe cont, așa au și plecat. Nu avem nicio legătură cu acești bani. Repartizarea a avut loc prin structura de stat, Comitetul Executiv al Găgăuziei”, a adăugat ea.

Cinci persoane au renunțat la mandat

În data de 12 noiembrie, liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că cinci deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate renunță la mandat, printre ei fiind Maria Acbaș, o femeie de afaceri din Găgăuzia.

Ea a ajuns în ultimele zile în atenția opiniei publice din Republica Moldova după ce liderul Partidului Politic Democrația Acasă (PPDA), Vasile Costiuc, a făcut public un raport al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din 2023.

Conform acestuia, o firmă administrată de Maria Acbaș ar fi primit, acum doi ani, prin persoane interpuse, până la 20 de mii de euro, sumă care ar fi provenit de la oligarhul fugar Ilan Șor, considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.

Înainte de scrutinul parlamentar din 28 septembrie, includerea Mariei Acbaș pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate a stârnit indignarea mai multor moldoveni, în special în mediul online. Aceștia s-au arătat nemulțumiți de faptul că, la alegerile din 2021, ea a candidat din partea Partidului Congresul Civic, formațiune condusă de fostul deputat comunist Mark Tkaciuk, care s-a declarat convins că Maria Acbaș va reveni la valorile formațiunii cu care a avut legătură.