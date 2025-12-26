Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia și apropiat al fugarului Șor, condamnat la închisoare

Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare din Găgăuzia și apropiat al fugarului Ilan Șor, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz de serviciu. Sentința a fost dictată pe 26 decembrie, în lipsa inculpatului, care a fost dat în căutare.

Pe lângă pedeapsa cu închisorea, acesta a fost privat ,,de dreptul de a exercita o anumită activitate pe o perioadă de 5 ani. S-a mai dispus încasarea din contul inculpatului a cheltuielilor de judecată, a prejudiciului material, moral în sumă totală de peste 40 milioane de lei moldovenești”, a precizat pentru ,,Adevărul” purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Violina Moraru.

Sentința a fost dictată de judecătoria din municipiul Comrat, localitate din Găgăuzia.

La scurt timp, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că întreprinde măsuri pentru încătușarea acestuia, fiind inițiat ,,un dosar de căutare, în baza căruia acesta urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept”.

Omul pro-rusului Ilan Șor

Ștefan Bejan, expert al Comunității WatchDog.md, a subliniat că Dmitri Constantinov a fost unul dintre ,,pilonii de bază ai sistemului slugarnic construit de Șor în Găgăuzia. I-a oferit autonomia pe tavă lui Șor, asigurând loialitate politică, control instituțional și teren fertil pentru ca propaganda rusă să lupte împotriva guvernării de la Chișinău.După alegeri, a încercat să se lepede de Șor și să pozeze în victimă a circumstanțelor sau în tehnocrat constrâns de context. Prea târziu. Răul făcut este atât de mare încât vom avea nevoie de mult timp pentru a-l înlătura”.

Expertul Ștefan Bejan a precizat că acesta nu a fost condamnat ,,pentru că i-a pus Găgăuzia pe tavă lui Șor” sau ,,pentru participarea la schema de corupere electorală în masă”, ci pentru ,,că între 2017 și 2020, pe când era directorul unei societăți comerciale din Comrat, ar fi delapidat o companie cu peste 46 de milioane de lei”.

Demisie recentă

Din februarie 2022, acesta a deținut funcția de președinte al Adunării Populare, adică puterea legislativă a Autonomiei Găgăuze, iar în noiembrie anul curent a demisionat, invocând probleme de sănătate.