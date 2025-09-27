search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Alegeri Republica Moldova 2025

Posibile scenarii după alegerile din Republica Moldova. Ce coaliții de guvernare s-ar putea forma

Alegeri Moldova 2025
Publicat:

Experţii Asociaţiei ADEPT din Republica Moldova au prezentat mai multe scenarii care ar avea loc după alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie, pe baza rezultatelor sondajelor de opinie.

Parlamentul Republicii Moldova/FOTO: Wikipedia/Pudelek
Parlamentul Republicii Moldova/FOTO: Wikipedia/Pudelek

Deși mulţi analişti atrag atenţia că acestea ar putea să nu fie fiabile ADEPT a analizat însă toate combinaţiile posibile ţinând cont de valorile comune ce leagă formaţiunile cu cele mai multe şanse de a intra în Parlament, dar şi de viziunile sunt diametral opuse, scrie News.ro.

Sunt două partide şi două blocuri electorale care, potrivit sondajelor, ar putea intra în Parlament, ceea ce ar putea duce la mai multe formule de guvernare a ţării. 

Astfel, o majoritate PAS (Partidul Acţiune şi Solidaritate), care se află la guvernare și o susține pe președinta țării, Maia Sandu, este probabilă, dar nu certă, în timp ce o majoritate BEP (Blocul Electoral Patriotic), care reuneşte partide proruse, este mai puţin probabilă, dar nu imposibilă.

Cel mai probabil, potrivit ADEPT, nimeni nu va obţine o majoritate, astfel că va fi nevoie de formarea unei coaliţii. O altă ipoteză luată în calcul este şi scenariul în care nu se va putea forma o alianţă de guvernare, iar ţara va fi nevoită să recurgă la alegeri anticipate.

ADEPT analizează posibilele coaliţii ţinând seama de câteva teme sensibile care se vor impune pe scena politică - poziţionarea faţă de integrarea europeană, denumirea limbii, reglementarea conflictului transnistrean, independenţa energetică, neutralitatea şi reforma justiţiei.

Așadar, o alianță între PAS și Blocul Alternativa (format în jurul primarului Chişinăului, Ion Ceban), are cea mai mare probabilitate, deoarece cei doi candidaţi susţin integrarea europeană.

O coaliţie dintre BEP şi Alternativa are o probabilitate moderată, deoarece au mai multe divergenţe, la fel ca şi în cazul unei coaliţii între PAS şi Partidul Nostru a lui Renato Usatîi. Mai puţin probabilă este şi o coaliţie între BEP şi Partidul Nostru.

Directorul executiv al Asociaţiei ADEPT, Igor Boţan, a transmis că „există o probabilitate destul de înaltă că vom avea o guvernare monocoloră, dar aceeaşi probabilitate persistă şi pentru o guvernare de coaliţie.”

Cu toate acestea, Boțan a subliniat că relațiile interpersonale dintre PAS și Blocul Alternativa sunt „foarte, foarte proaste”, ceea ce ar aduce probleme în coaliție.

„Este extrem de dificil să admitem că după ce şi-au dat săgeţi foarte ascuţite în această campanie electorală mai există spaţiu să stea împreună şi să salveze ceea ce şi unii, şi alţii consideră de importanţă strategică - integrarea europeană”, a comentat directorul executiv al Asociaţiei ADEPT.

ADEPT estimează pe baza sondajelor făcute până în prezent că cele mai multe mandate le-ar obţine PAS - 47 la număr. Blocul Electoral Patriotic ar avea 35 de mandate, Alternativa - 10, iar Partidul Nostru ar putea deţine 9 fotolii în Parlament.

Există şi riscul ca viitorii deputaţi să nu găsească un consens, ceea ce va fi o catastrofă pentru ţară, avertizează experţii. Nu este exclus un scenariu georgian în Moldova sau alegeri anticipate.

„Există o mare şansă ca, din păcate, în jumătate de an sau un an să fie anticipate. O să fie consecinţe pentru Moldova, dar e mai bine decât să fie un Parlament pro-rus. Moldova va fi izolată, o să se agraveze criza economică, cetăţenii o să se confrunte cu inflaţia şi tinerii vor migra şi mai mult din ţară în UE”, a preconizat expertul ucrainean Rostislav Klimov.

Datele arată însă că o proporţie foarte mare de alegători, aproape 40 de procente, sunt indecişi şi nu ştiu pe cine să voteze duminică. 

Republica Moldova

loading Se încarcă comentariile...
