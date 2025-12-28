Nunta fiicei lui Gordon Ramsay, marcată de un conflict dureros în familia mirelui. Mama lui Adam Peaty a fost exclusă de la eveniment

Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay, a arătat radiant la nunta sa cu înotătorul olimpic Adam Peaty, desfășurată la Bath Abbey, însă în spatele ceremoniei luxoase s-a ascuns un conflict dureros. Mama mirelui și aproape toți membrii familiei Peaty au fost excluși de la eveniment, pe fondul unor acuzații de snobism și diferențe de clasă.

→ Imaginea 1/7: Holly Ramsay, fiica celebrului chef Gordon Ramsay, s-a căsătorit FOTO: X/ @emmamary648

Holly Ramsay a ajuns ieri la Bath Abbey la brațul tatălui ei, celebrul chef Gordon Ramsay, purtând o rochie de mireasă din dantelă, ascunsă sub o pelerină amplă, ivoire, cu glugă. Dacă fiica lui Gordon Ramsay a părut emoționată în timp ce înainta prin mulțimea de curioși, motivele au fost mai profunde decât simpla emoție a momentului.

În spatele nunții fastuoase s-a aflat o dramă de familie care a dus la excluderea mamei mirelui și a altor rude apropiate de la ceremonie, relatează Daily Mail.

„Mi-au smuls inima din piept”

La peste 200 de kilometri distanță, în Staffordshire, mama lui Adam Peaty, Caroline, în vârstă de 59 de ani, a trăit una dintre cele mai dureroase zile ale vieții sale. Femeia, care locuiește în casa socială unde a crescut Adam, a declarat pentru The Mail on Sunday că este „distrusă” de faptul că nu a fost invitată la nuntă. „Nu voi mai permite niciodată să fiu rănită în felul acesta”, a spus ea.

Cu o zi înainte, Caroline declarase pentru Daily Mail că simte că Holly și Adam „mi-au smuls inima din piept”.

Mesajul care a zguduit ziua nunții

Publicația britanică dezvăluie că, chiar înainte de a intra în abație, ținându-l de mână pe fiul său de cinci ani, George, Adam Peaty a primit un mesaj dureros de la mătușa sa Louise, care nici ea nu fusese invitată la nuntă.

În mesaj, aceasta i-a scris: „Sper să nu suferi niciodată durerea profundă pe care i-ai provocat-o mamei tale și, în ciuda tuturor, ea te iubește în continuare. Să vă fie rușine amândurora. Rușine”.

Mesajul continua: „Adu-ți aminte, în această zi, cea mai fericită din viața ta, și la fiecare aniversare a celei mai fericite zile, că ai rănit-o pe mama ta atât de profund încât sufletul ei urlă”.

Conflict vechi, răni deschise

Tensiunile din familie datează din septembrie 2024, când Adam și Holly nu au invitat membri mai îndepărtați ai familiei Peaty la petrecerea de logodnă. Caroline nu a fost invitată nici la petrecerea burlăcițelor organizată luna trecută la exclusivistul Soho Farmhouse din Cotswolds, eveniment la care au participat mama miresei, Tana Ramsay, și prietene apropiate precum Victoria Beckham.

Cu toate acestea, Caroline i-a trimis fiului ei o felicitare și un cadou cu ocazia împlinirii a 31 de ani, chiar în ziua de după nuntă.

„Nu este deloc corect”

Mătușa bună a lui Adam, Janet, în vârstă de 73 de ani, și ea exclusă de la ceremonie, a declarat pentru The Mail on Sunday: „Îmi pare atât de rău pentru Caroline. Nu pot să cred că i-a făcut asta mamei lui, care a făcut atât de multe pentru el încă de mic. Să fii tratată așa nu este deloc corect”.

Caroline a recunoscut că s-a gândit serios să meargă totuși la nuntă și, dacă nu ar fi fost lăsată să intre în abație, să rămână afară, pe stradă. A renunțat însă după ce soțul ei, Mark, a convins-o că ar fi fost „prea dureros”.

Dacă ar fi mers, ar fi fost întâmpinată de cinci agenți de pază, poziționați în fața ușilor masive din lemn ale abației, decorate cu coloane de trandafiri albi și hortensii.