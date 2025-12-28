Primul Crăciun în noua formulă. Noi fotografii cu nepotul lui Gică Hagi, complet răsfățat de „Rege” în Turcia. „În 27 de ani, nu l-am văzut pe tata așa!”

Ianis Hagi a petrecut Crăciunul pentru prima dată în rolul de tată, după ce familia sa s-a mărit cu un nou membru, extrem de dorit și așteptat.

Starul turcilor de la Alanyaspor s-a fotografiat lângă bradul de Crăciun alături de soția și copilul său, la fel ca și ceilalți colegi de la națională care au împărtășit momentele festive.

În urmă cu câteva luni, a venit pe lume primul nepot al lui Gică Hagi

Elena Hagi a adus pe lume un băiat, Giorgios, care îl ține pe legendarul fotbalist tot mai mult departe de România. De când a devenit bunic, Gică Hagi a ales să se retragă din activitatea de antrenor pentru a petrece mai mult timp alături de familie.

În a treia zi de Crăciun, soția lui Ianis a publicat pe Instagram o fotografie emoționantă cu Giorgios, sub mesajul: „Primul Crăciun în 3!”.

„În 27 de ani nu l-am văzut pe tata așa!”

Se pare că Gică Hagi s-a schimbat complet de când a devenit bunic, iar Ianis a fost surprins și încântat să îl vadă atât de fericit în noua ipostază familială.

„Total diferit de cum credeam și mă așteptam. În 27 de ani, nu l-am văzut pe tata așa. Este ceva senzațional. Cumva, la mama mă așteptam să fie așa, dar pe tata îl văd total schimbat și mă bucură chestia asta.

Mă bucur că am putut să-i aduc această fericire. Ca tată, odată cu trecerea anilor, îți dorești să ai nepoți și să treci la următorul pas în viață. Este fericire pură, motiv pentru care o dată la trei săptămâni este aici. Nu mai este la Constanța, nu mai este la București, vine pentru el. Stă cu el în fiecare minut al zilei, chiar și noaptea.

Credeți-mă, nu l-am mai văzut pe tata așa și îmi doresc să fie alături de noi cât mai mult. Clar că ne și ajută, dar faptul că este atât de liniștit și fericit este cel mai important!”, a dezvăluit Ianis Hagi cu emoție în glas, potrivit frf.tv.