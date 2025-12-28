Boala Alzheimer ar putea fi reversibilă cu recuperare neurologică completă, nu doar prevenită sau încetinită

Potrivit unui studiu, boala Alzheimer poate fi reversibilă în modele animale, cu recuperare neurologică completă, nu doar prevenită sau încetinită.

Boala Alzheimer a fost considerată timp de peste 100 de ani o afecţiune ireversibilă, iar cercetarea s-a concentrat aproape exclusiv pe prevenţie sau încetinirea progresiei acestei afecţiuni neurodegenerative, scrie News.ro.

Un nou studiu preclinic sugerează însă că, în anumite condiţii, creierul afectat sever ar putea recupera funcţia pierdută.

Pentru prima dată, o echipă de cercetători a testat posibilitatea inversării bolii Alzheimer, nu doar prevenirea sau încetinirea acesteia. Studiul, realizat de specialiști de la University Hospitals, Case Western Reserve University și Louis Stokes Cleveland VA Medical Center și publicat în Cell Reports Medicine, a analizat atât modele animale, cât și probe de creier uman.

Cercetătorii au identificat un factor major asociat bolii: scăderea semnificativă a nivelului de NAD+, o moleculă esențială pentru producerea energiei celulare, care este și mai redusă în creierul persoanelor afectate de Alzheimer.

Pentru experimente, cercetătorii au folosit două modele de șoareci modificați genetic: unul cu mutații umane implicate în procesarea amiloidului și altul cu o mutație a proteinei tau. Ambele proteine joacă un rol timpuriu în boala Alzheimer.

Șoarecii dezvoltă modificări cerebrale similare celor de la pacienți, inclusiv deteriorarea barierei hemato-encefalice, degenerarea axonilor, inflamație, reducerea neurogenezei în hipocamp, scăderea transmisiei sinaptice și acumularea leziunilor oxidative, toate fiind însoțite de deficite cognitive severe.

După ce au confirmat scăderea accentuată a NAD+ în creier, cercetătorii au testat două strategii: prevenirea pierderii acestui echilibru energetic înainte de apariţia bolii şi refacerea acestuia după ce boala era deja avansată.

Abordarea s-a bazat pe cercetări anterioare ale echipei, publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS, care au arătat că restabilirea echilibrului NAD+ poate duce la recuperare structurală şi funcţională după traumatisme cerebrale severe.

În acest studiu, echilibrul NAD+ a fost restabilit prin administrarea unui agent farmacologic numit P7C3-A20, dezvoltat în cadrul laboratorului UH.

Rezultatele au arătat că menţinerea echilibrului NAD+ a prevenit apariţia bolii Alzheimer la şoareci.

Mai mult, iniţierea tratamentului în stadii avansate a dus la corectarea principalelor modificări patologice generate de mutaţiile genetice.

În ambele modele animale, funcţia cognitivă a fost complet recuperată.

În paralel, nivelurile sanguine ale proteinei tau fosforilate la poziţia 217, un biomarker clinic recent aprobat pentru boala Alzheimer la oameni, au revenit la valori normale, susţinând ideea unei inversări a procesului patologic.

Dr. Andrew A. Pieper, autor principal senior al studiului, a descris rezultatele ca fiind „neașteptat de încurajatoare”.

Efectele similare obținute în două modele animale diferite sugerează că restabilirea echilibrului energetic cerebral ar putea fi relevantă și pentru pacienți. Spre deosebire de suplimentele fără prescripție care cresc excesiv nivelul de NAD+ și pot crește riscul de cancer, P7C3-A20 menține NAD+ în limite fiziologice, protejând celulele în condiții de stres sever.

Autorii subliniază că datele provin doar din modele animale și că eficiența trebuie testată în studii clinice. Cercetările viitoare vor analiza componentele critice ale echilibrului energetic cerebral și aplicarea acestei strategii și în alte boli neurodegenerative asociate vârstei.