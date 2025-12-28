Video Atac violent de Crăciun. Un bărbat a intrat într-o curte unde a distrus mai multe mașini și a amenințat cu moartea o adolescentă

O familie din localitatea Nimigea de Sus, județul Bistrița-Năsăud, a trăit clipe de groază în noaptea de Crăciun, după ce un bărbat a intrat cu forța în locuință, a amenințat cu moartea o adolescentă de 14 ani și s-a întors ulterior înarmat cu o secure, distrugând mașini și încercând să-l lovească pe proprietar.

Sursa video: Facebook / Știri BN

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 25 decembrie, în jurul orei 03:30. Potrivit declarațiilor proprietarului, un bărbat din localitate, Ion C., a pătruns fără drept în locuința unde se aflau mai multe persoane, inclusiv colindători invitați la masă, relatează News.ro.

La scurt timp după ce a intrat în casă, agresorul a devenit extrem de violent. Acesta ar fi prins de gât o minoră de 14 ani și ar fi amenințat-o în repetate rânduri cu moartea. Proprietarul a încercat să îl calmeze și să îl scoată afară pe cale pașnică, însă bărbatul a reacționat agresiv, a sărit la bătaie și a continuat să adreseze amenințări, împingându-l prin locuință, inclusiv în dormitor.

Revenire cu securea și distrugeri în curte

După ce a fost scos din casă, individul a fugit spre locuința sa, dar s-a întors după aproximativ cinci minute, înarmat cu o secure. Atunci, acesta a distrus două autoturisme aparținând invitaților, parcate în curtea imobilului.

Situația a degenerat și mai mult când agresorul a intrat din nou în curte și a încercat să îl lovească pe proprietar cu toporul. Acesta a încercat să se apere cu o bâtă, însă, potrivit imaginilor video surprinse la fața locului, a fost nevoit să o arunce și să fugă pentru a-și salva viața, fiind urmărit de agresor.

Întregul incident a creat panică și teamă în rândul celor prezenți, gravitatea faptelor fiind amplificată de amenințările cu moartea și implicarea unei minore.

Ce spune Poliția

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a confirmat incidentul și a anunțat deschiderea unui dosar penal.

„La data de 25 decembrie a.c., un tânăr de 20 de ani din Nimigea de Sus a sesizat polițiștii cu privire la faptul că un bărbat de 39 de ani din aceeași localitate a pătruns în curtea unui imobil ce aparține unui tânăr de 21 de ani, unde a adresat amenințări. Totodată, acesta a provocat distrugeri, cu un topor, unor autoturisme care erau parcate în curtea imobilului. Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de violarea de domiciliu, distrugere și amenințare și continuă cercetările, urmând a fi dispuse măsurile ce se impun”, se arată în comunicatul oficial al IPJ Bistrița-Năsăud.

Agresorul, audiat de anchetatori

Bărbatul se află în prezent în fața anchetatorilor și este audiat pentru comportamentul său violent. Din primele date, acesta ar fi pătruns în curtea locuinței fără drept, a adresat amenințări, inclusiv unei minore, și a distrus mai multe mașini folosind un topor.

După finalizarea audierilor, anchetatorii vor decide ce măsuri se impun și dacă bărbatul va fi reținut sau arestat pentru faptele comise în noaptea de Crăciun.