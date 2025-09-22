Structurile judiciare din Republica Moldova au descins în dimineața zilei de luni, 22 septembrie, vizând peste 100 de persoane care pregăteau destabilizări la ordinele Kremlinului. Au loc peste 250 de percheziții, inclusiv în mai multe penitenciare.

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), alături de procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), mascații de la „Fulger” și angajații Serviciului de Informații și Securitate (SIS), fac peste 250 de percheziții, fiind vizate ,,peste 100 de persoane din mai multe localitǎți din țarǎ.

Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ, coordonate din Federația Rusă, prin intermediul elementelor criminale.Perchezițiile au loc atât la figuranții antrenați, cât și în unele penitenciare.Vom reveni cu detalii dupǎ finalizarea acțiunilor”, au informat autoritățile moldovene.

Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și al Blocului Patriotic, a anunțat că printre cei vizați de descinderi se numără și membri ai formațiunii pe care o conduce.

,,În aceste clipe au loc percheziții la colegii noștri din nord: conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani. Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere. Maia Sandu și PAS caută de pe acum motive să anuleze alegerile, fiindcă ei știu că vor obține un rezultat prost în ziua de 28 septembrie. Ceea ce vedem în aceste zile este agonia dictaturii galbene. Ei știu că le vine sfârșitul politic. Noi nu vom ceda”, a notat prorusul pe pagina sa de Facebook.

Atât Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cât și Administrația Prezidențială de la Chișinău nu au formulat deocamdată un punct de vedere cu privire la aceste acuzații.

Anterior, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS).

Conform liderei de la Chișinău, este planificată ,,implicarea crimei organizate în acțiuni de destabilizare. Avem informații că aceste acțiuni sunt coordonate de unii lideri ai grupărilor criminale organizate precum Caramalac și Pruteanu”.

Moscova a negat acuzațiile Chișinăului.