Percheziții în Rep. Moldova: Poliția cere suspecților să deschidă ușa într-un dosar de finanțare ilegală și corupție electorală

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu mascații de la „Fulger”, efectuează 78 de percheziții în mai multe zone ale Republicii Moldova în cadrul unei anchete privind finanțarea ilegală și coruperea electorală.

,,La moment, ofițerii INI și polițiştii din BPDS “Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale și procurorilor PCCOCS, desfășoară 78 de percheziții, în mai multe localități ale țării, într-o cauzǎ penală legată de finanțare ilegală și corupere electorală”, anunță reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.

Vizați descinderilor sunt ,,membrii și simpatizanții” organizației criminale conduse de oligarhul fugar Ilan Șor, considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.

Structurile de drept precizează că vor reveni cu amănunte mai târziu. Între timp, au transmis un îndemn către suspecții vizați de percheziții.

,,Poliția vă îndeamnă să cooperați și să deschideți. În caz contrar-intrăm forțat”, au declarat polițiștii, publicând pe internet o fotografie care confirmă opoziția suspecților față de desfășurarea perchezițiilor.

Ilan Șor, liderul Blocului Victorie, se ascunde din 2024 de justiția de la Chișinău, aflându-se la Moscova.

Pro-rusul a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. El respinge acuzațiile. Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în 2019, odată cu pierderea puterii de către PDM, partid condus de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc.

Știre în curs de actualizare