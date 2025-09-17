Noi descinderi la oamenii prorusului Ilan Șor pe întreg teritoriul Republicii Moldova: ,,De la Moscova ne-au pus”

Peste 70 de percheziții au loc pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Sunt vizați membrii grupării criminale organizate, conduse de oligarhul fugar Ilan Șor, care mituiesc alegătorii în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, potrivit autorităților judiciare.

Perchezițiile sunt desfășurate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu Procuratura municipiului Bălți, fiind peste 70 de descinderi pe întreg teritoriul țării vecine.

Acestea au loc în cadrul unui dosar penal care vizează suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunilor politice în circumstanțe agravante

,,Potrivit investigațiilor preliminare, s-a constatat o bănuială rezonabilă privind activitatea unui grup de persoane suspectate că ar fi pus în aplicare un plan infracțional coordonat, în perioada preelectorală, premergătoare alegerilor parlamentare stabilite pentru data de 28 septembrie 2025. Printre persoanele vizate se numără factori de decizie afiliați unor partide politice, membri și simpatizanți, care ar fi creat o schemă de introducere în țară a mijloacelor bănești ilicite, destinate susținerii ilegale a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali”, au menționat responsabilii CNA.

În urma descinderilor au fost ridicate ,,mijloace financiare în diverse valute, purtători de in formații, înscrisuri de ciornă, alte materiale relevante pentru anchetă. Acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare, iar CNA și procurorii vor reveni cu detalii suplimentare pe măsura avansării investigațiilor”.

Convorbiri interceptate

În aceeași zi, responsabilii structurii moldovene au făcut publice convorbiri interceptate dintre suspecți.

,,-De la oficiul central au pus sau direct de la Moscova?

- De la Moscova ne-au pus.

- De la Moscova?

-Șor”, se arată într-o secvență audio.

Plătiți de prorusul Ilan Șor

Totodată, suspecții afirmă că oamenii lui Ilan Șor sunt plătiți, oferind exemplul unei femei care primește lunar un salariu de 100.000 de lei moldovenești, echivalentul a aproape 30.000 de lei românești.

Mai mult, candidații la funcția de primar din diverse localități, afiliați lui Ilan Șor, au primit câte 5.000 de dolari.

În ultimele săptămâni, membri și simpatizanțiii partidelor afiliate oligarhului fugar Ilan Șor sunt vizați aproape zilnic de descinderi și rețineri în legătură cu acuzații de corupere a alegătorilor, în contextul scrutinului parlamentar.

De exemplu, marți, 16 septembrie, în urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 20 de milioane de lei moldovenești, echivalentul a peste un milion de euro.

Liderul grupării se ascunde la Moscova

Între timp, Ilan Șor, lider al Blocului Victorie și al unei grupări criminale organizate, se ascunde de anul trecut de justiția moldoveană la Moscova. La Chișinău, el are o condamnare definitivă la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, acuzații pe care le neagă.

Pro-rusul este considerat principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.