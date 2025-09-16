search
Marți, 16 Septembrie 2025
Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului Patriotic de la Chișinău, interzisă în Lituania din cauza legăturilor sale cu Rusia

Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului Patriotic de la Chișinău, a fost interzisă de autoritățile lituaniene pentru o perioadă de cinci ani din cauza legăturilor sale cu Rusia, potrivit unui anunț făcut marți, 16 septembrie, de Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei.

Irina Vlah nu poate călători timp de cinci ani în Lituania. FOTO: Facebook
Într-un comunicat de presă, responsabilii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Lituaniei au subliniat că măsură ce o vizează pe Irina Vlah a fost luată din ,, cauza legăturilor sale cu Rusia și a sprijinului activ acordat Rusiei în încercările de a influența ilegal procesele politice din Moldova. Irina Vlah vizitează frecvent Rusia, se întâlnește cu oficiali ai statului agresor și coordonează acțiuni prin care Rusia intervine în afacerile interne ale Republicii Moldova și în procesele democratice din țară, inclusiv în viitoarele alegeri parlamentare din Moldova”.

Reacția persoanei vizate

Irina Vlah, lidera partidului Inima Moldovei, parte a Blocului Patriotic de la Chișinău, a reacționat, calificând decizia drept una „stranie”.

,,De data aceasta a autorităților din Lituania. Presupun că din nou s-au străduit "prietenii" mei de la Chişinău, care încearcă cu disperare să mă reducă la tăcere, să mă discrediteze. Nu au reușit până acum - nu vor reuși nici în continuare. Asta e. Luăm act și mergem înainte. Iar după 28 septembrie 2025, lucrurile vor arăta cu totul altfel. Nu a mai rămas mult... ”, a notat aceasta pe pagina sa de Facebook. 

Sancțiunile Canadei 

Anterior, Guvernul Canadei a impus, de asemenea, sancțiuni împotriva Irinei Vlah. În consecință, Consiliul interinstituțional de supraveghere de la Chișinău a instituit măsuri restrictive împotriva acesteia, iar Serviciul Fiscal de Stat al Moldovei i-a înghețat fondurile și alte bunuri.

Blocul Electoral Patriotic este format din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), al cărui lider este Vladimir Voronin, formațiunea Viitorul Moldovei, al cărei președinte este Vasile Tarlev, și Inima Moldovei, condusă de Irina Vlah.

Republica Moldova

