Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
Cum explică premierul moldovean afirmația controversată despre pensiile din România: ,,Ruptă din context”

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a oferit explicații privind afirmația despre pensiile din România, care a stârnit controverse, subliniind că aceasta a fost „ruptă din context”. Precizările au fost făcute după întrevederea de la București cu omologul său român.

Alexandru Munteanu afirmă că exprimarea sa a fost ruptă din context. FOTO: Facebook
,,Domnule prim-ministru, am avut recent o exprimare, ruptă din context, ce a generat multe interpretări. Vreau să știți că România este într-atât de legată de soarta noastră și noi de-a României, încât orice succes ne bucură deopotrivă și orice regres ne îngrijorează pe toți. Mulți ani la rând, mai ales de când România a aderat la UE, am urmărit cu admirație și bucurie progresele dumneavoastră, ritmul cu care se dezvoltă economic societatea românească. România era un reper pentru noi și ne bucuram împreună pentru ea. Iar acum, în ultimii ani, am început să ne bucurăm și pentru succesele Moldovei”, a explicat șeful Cabinetului de miniștri Alexandru Munteanu.

Afirmația controversată

Prim-ministrul moldovean, care a locuit timp îndelungat în Ucraina și în SUA, a venit cu explicații după ce, anterior, fiind întrebat despre pensiile din România, a răspuns: ,,Am avut posibilitatea să vorbesc cu omologul meu din România, iar situații la ei este cu mult mai rea decât în Republica Moldova și asta mă bucură”. 

Prima vizită externă

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a venit joi, 13 noiembrie, la București, aceasta fiind prima sa vizită externă de la numirea în funcție.

Prim-ministrul moldovean a mai avut întrevederi cu liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean, și cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. 

