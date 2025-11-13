Video Premierul Republicii Moldova vine la București, în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului: „Avem multe proiecte de discutat”

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua joi, 13 noiembrie, prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului. În programul zilei, șeful Guvernului de la Chișinău va avea întâlniri cu oficiali români de rang înalt și va discuta teme de interes bilateral.

„Mergem împreună cu echipa la București. Avem multe proiecte de discutat. Facem împreună lucruri bune pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a transmis Alexandru Munteanu, pe FB.

Ulterior, el se va întâlni cu președinții Senatului, Mircea Abrudean, și cu cel al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Parlament. Ceremonia oficială a primirii de către premierul Ilie Bolojan este programată la ora 11:30, la Palatul Victoria.

Cei doi prim-miniștri vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuții în plenul celor două delegații oficiale, la finalul cărora vor susține declarații comune de presă.

În cursul după-amiezii, premierul moldovean va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, și de Principele Radu.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu vor discuta pe teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, în contextul geostrategic actual.

Vizita vine cu o zi înainte ca Republica Moldova să preia, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organism decizional al Consiliului Europei, pe care țara vecină îl va deține pentru următoarele șase luni.