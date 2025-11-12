search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Chișinăul a impus regimul de vize pentru unele state ale CSI: măsura se aplică doar Tadjikistanului și Kârgâzstanului

0
0
Publicat:

Guvernul, condus de Alexandru Munteanu, a aprobat denunțarea acordului privind călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente pe teritoriul membrilor acesteia, în cadrul ședinței din 12 noiembrie. Totuși, măsura vizează doar două state.

Chișinăul a denunțat acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor din CSI. FOTO: Arhivă
Chișinăul a denunțat acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor din CSI. FOTO: Arhivă

Membrii Cabinetului de miniștri au votat în ședința de miercuri pentru denunțarea acordului privind călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente (CSI) pe teritoriul membrilor acesteia, act încheiat la Bișkek la 9 octombrie 1992.

Însă proiectul de lege va fi transmis Parlamentului pentru aprobare.

,,Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetului Executiv al Comunității Statelor Independente denunțarea acordului menționat”, se arată în proiectul de lege. 

Șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, a subliniat că denunțarea acordului CSI privind călătoriile fără vize nu va afecta regimul actual de călătorii dintre Republica Moldova și Federația Rusă pentru că există un acord bilateral separat, care este în vigoare.

Astfel, modificările vor viza doar Tadjikistanul și Kârgâzstanul, state cu care nu există asemenea acorduri.

Alte acorduri desființate 

La aceeași ședință, Executivul moldovean a denunțat și alte acorduri semnate anterior în cadrul CSI, fiind vorba despre:

,,Acordul privind principiile și ordinea efectuării transporturilor militare, încheiat la Tașkent la 15 mai 1992;

Acordul privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul și importul mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) dintre statele participante la Comunitatea Statelor Independente, încheiat la Moscova, la 25 noiembrie 1998;

Acordul privind cooperarea în domeniul chimiei şi petrochimiei, semnat la Moscova la 9 septembrie 1994;

Acordul cu privire la colaborarea în domeniul utilizării gazelor naturale comprimate în calitate de combustibil pentru motoarele mijloacelor de transport auto, semnat la Minsk la 26 mai 1995;

Acordul cu privire la colaborarea în domeniul ecologiei și protecției mediului natural ambiant, încheiat la Moscova la 8 februarie 1992”.

Explicația șefului MAE moldovean

Potrivit ministrului Afacerilor Externe, acestea nu mai aduc beneficii cetățenilor Republicii Moldova de mult timp, subliniind că „o bună parte dintre ele fie nu au funcționat, fie au fost denunțate de o bună parte dintre membrii fondatori (n.r. – CSI) cu mult timp în urmă.”

La ședința precedentă, Guvernul condus de Alexandru Munteanu a denunțat acordul cu Executivul Rusiei privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, considerat „un instrument pentru promovarea unor narative distorsionate”.

Ministrul Culturii al Republicii Moldova, Cristian Jardan, a declarat că, în urma războiului declanșat de Moscova împotriva Kievului și în contextul războiului hibrid dus de Rusia împotriva Republicii Moldova, acordul ar putea servi drept „instrument pentru promovarea unor narative distorsionate de către Federația Rusă, reprezentând un risc la adresa securității informaționale a țării”.

Vizat de denunțarea acestui acord este Centrul Cultural Rus, iar ministrul Cristian Jardan, a subliniat că „Centrul Cultural Rus nu era nicidecum cultural, era un centru sub acoperirea căruia se desfășurau activități de subminare a suveranității Republicii Moldova”.

Centrul Cultural Rus din centrul Chișinăului a fost fondat în 2009, acesta fiind deschis pe fondul acordului ,,privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, sub administrarea directă a Ambasadei ruse”.

Proiectul de lege, aprobat de Cabinetul de miniștri condus de Alexandru Munteanu în cadrul primei ședințe după învestire, urmează să fie transmis Parlamentului spre examinare.

Kremlinul, prin intermediul purtătorului de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a reacționat la denunțarea acordului privind instituțiile culturale, inclusiv a Centrului Cultural Rus de la Chișinău, subliniind că Guvernul Republicii Moldova continuă politica de antagonizare a Rusiei.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut în cap după doar 15 secunde
digi24.ro
image
Pedeapsa primită de un român din Italia care a furat două perechi de șosete: „Îmi cer scuze, îmi era frig”
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge
gandul.ro
image
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de procurorii DIICOT
mediafax.ro
image
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
57.000 de lei net, pensia încasată de un magistrat. Bolojan insistă cu procentul de 70% la negocieri
observatornews.ro
image
Moștenitorul lui Ion Iliescu revine în prim-plan. S-a sfârșit perioada de doliu pentru fiul de suflet al fostului Președinte al României
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Prime pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. Câţi bani vor primi noii angajaţi în primul an
playtech.ro
image
Câștigătorul Asia Express și-a cumpărat o bijuterie de aur de un kilogram: „A zis că îi place să se uite lumea la el”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Dan Alexa, "salvat" de Răzvan Lucescu, după pumnul încasat de la Anamaria Prodan: "Altfel, mă aruncam pe geam"
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Cine este tânărul care a înjunghiat de 33 de ori un pensionar, în București! Autoritățile au descins la locuința lui
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Vești de ultim moment despre Horia Moculescu! Nidia, fiica compozitorului, confirmă: „Starea lui...”
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Cadou 1500 de lei pentru părinți! Banii se oferă lunar
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
„Ceva desprins dintr-un film”. O criptă veche de trei secole, descoperită după ce pământul s-a surpat într-un cimitir
actualitate.net
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Cum își împart Daciana Sarbu și Victor Ponta copiii de Sărbători: „Am ieșit dintr-o perioadă complicată”
click.ro
image
Ce pui în farfurie, ca să ai, și la peste 50 de ani, silueta Loredanei Groza, numită și Jennifer Lopez de România: „Zahărul îmbătrânește”. Cu ce înlocuim pâinea?
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!