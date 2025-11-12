Chișinăul a impus regimul de vize pentru unele state ale CSI: măsura se aplică doar Tadjikistanului și Kârgâzstanului

Guvernul, condus de Alexandru Munteanu, a aprobat denunțarea acordului privind călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente pe teritoriul membrilor acesteia, în cadrul ședinței din 12 noiembrie. Totuși, măsura vizează doar două state.

Membrii Cabinetului de miniștri au votat în ședința de miercuri pentru denunțarea acordului privind călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente (CSI) pe teritoriul membrilor acesteia, act încheiat la Bișkek la 9 octombrie 1992.

Însă proiectul de lege va fi transmis Parlamentului pentru aprobare.

,,Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Comitetului Executiv al Comunității Statelor Independente denunțarea acordului menționat”, se arată în proiectul de lege.

Șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, a subliniat că denunțarea acordului CSI privind călătoriile fără vize nu va afecta regimul actual de călătorii dintre Republica Moldova și Federația Rusă pentru că există un acord bilateral separat, care este în vigoare.

Astfel, modificările vor viza doar Tadjikistanul și Kârgâzstanul, state cu care nu există asemenea acorduri.

Alte acorduri desființate

La aceeași ședință, Executivul moldovean a denunțat și alte acorduri semnate anterior în cadrul CSI, fiind vorba despre:

,,Acordul privind principiile și ordinea efectuării transporturilor militare, încheiat la Tașkent la 15 mai 1992;

Acordul privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul și importul mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) dintre statele participante la Comunitatea Statelor Independente, încheiat la Moscova, la 25 noiembrie 1998;

Acordul privind cooperarea în domeniul chimiei şi petrochimiei, semnat la Moscova la 9 septembrie 1994;

Acordul cu privire la colaborarea în domeniul utilizării gazelor naturale comprimate în calitate de combustibil pentru motoarele mijloacelor de transport auto, semnat la Minsk la 26 mai 1995;

Acordul cu privire la colaborarea în domeniul ecologiei și protecției mediului natural ambiant, încheiat la Moscova la 8 februarie 1992”.

Explicația șefului MAE moldovean

Potrivit ministrului Afacerilor Externe, acestea nu mai aduc beneficii cetățenilor Republicii Moldova de mult timp, subliniind că „o bună parte dintre ele fie nu au funcționat, fie au fost denunțate de o bună parte dintre membrii fondatori (n.r. – CSI) cu mult timp în urmă.”

La ședința precedentă, Guvernul condus de Alexandru Munteanu a denunțat acordul cu Executivul Rusiei privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, considerat „un instrument pentru promovarea unor narative distorsionate”.

Ministrul Culturii al Republicii Moldova, Cristian Jardan, a declarat că, în urma războiului declanșat de Moscova împotriva Kievului și în contextul războiului hibrid dus de Rusia împotriva Republicii Moldova, acordul ar putea servi drept „instrument pentru promovarea unor narative distorsionate de către Federația Rusă, reprezentând un risc la adresa securității informaționale a țării”.

Vizat de denunțarea acestui acord este Centrul Cultural Rus, iar ministrul Cristian Jardan, a subliniat că „Centrul Cultural Rus nu era nicidecum cultural, era un centru sub acoperirea căruia se desfășurau activități de subminare a suveranității Republicii Moldova”.

Centrul Cultural Rus din centrul Chișinăului a fost fondat în 2009, acesta fiind deschis pe fondul acordului ,,privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, sub administrarea directă a Ambasadei ruse”.

Proiectul de lege, aprobat de Cabinetul de miniștri condus de Alexandru Munteanu în cadrul primei ședințe după învestire, urmează să fie transmis Parlamentului spre examinare.

Kremlinul, prin intermediul purtătorului de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a reacționat la denunțarea acordului privind instituțiile culturale, inclusiv a Centrului Cultural Rus de la Chișinău, subliniind că Guvernul Republicii Moldova continuă politica de antagonizare a Rusiei.