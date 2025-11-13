search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Alexandru Munteanu, la București: Moldova a reușit, datorită sprijinul românesc și european, să nu mai depindă de gazul rusesc

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a afirmat că țara sa a reușit în ultimii ani, datorită sprijinului românesc și european, să nu mai depindă de gazul rusesc, afirmație făcută la București după întrevederea cu omologul său român, Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu au avut o întrevedere la București. FOTO: Gov.ro
Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu au avut o întrevedere la București. FOTO: Gov.ro

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a subliniat că este o onoare pentru el să fie în prima sa vizită externă la București, care reprezintă a „doua casă” pentru moldoveni.

,,O casă în care împărtășim bucuriile în aceeași limbă, ne învățăm lecțiile de rezistență și demnitate din aceeași istorie și ne construim moștenirea culturală comună pentru generațiile viitoare.Relația specială dintre Chișinău și București este un lucru cunoscut de toată lumea. Catalizatorul acestui parteneriat de suflet este legătura indivizibilă dintre oamenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a spus Alexandru Munteanu.

Susținere importantă din partea Bucureștiului

Prim-ministrul moldovean a mai spus că România sprijină Republica Moldova în drumul european, făcând investiții esențiale pentru ca țara vecină să dezvolte „o independență veritabilă”.

,,Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi noi ne construim punți, punți diferite și trainice - interconectare energetică, drumuri și poduri care fac parte dintr-o infrastructură europeană comună, libertate de circulație, sporirea schimburilor comerciale și a investițiilor reciproce, parteneriate directe între instituții educaționale, aceleași spectacole jucate și la Chișinău, și la Iași, și la Bălți, și la Timișoara.  Și, desigur, cea mai trainică punte este aderarea Republicii Moldova la Casa Mare - Uniunea Europeană. Această dorință a fost exprimată ferm de cetățenii noștri - și la alegerile prezidențiale, și la alegerile parlamentare, și la referendum”, a detaliat premierul de la Chișinău.  

De asemenea, Alexandru Munteanu a vorbit despre războiul hibrid declanșat de Kremlin contra Chișinăului, subliniind că aspirațiile europene au ieșit ,,învingătoare într-o luptă crâncenă”, făcând referite la scrutinul parlamentar din data de 28 septembrie din Republica Moldova.

,,Pe de o parte, am avut dezinformare imensă, cumpărare de voturi, amenințări hibride, atacuri cibernetice, alerte false cu bombă, implicarea grupărilor criminale pentru tentative de destabilizare și violență. Pe de altă parte, am avut instituțiile statului, societatea civilă, presa liberă și cetățenii. O luptă pentru valoriile europene, pentru adevăr și pentru viitorul copiilor și nepoților noștri, o luptă pe care nu ne permiteam s-o pierdem și n-am pierdut-o. Pe acești piloni construim și integrarea europeană. Avem voință politică. Și avem România alături. La fiecare etapă beneficiem de experiența României și de rolul său de avocat în capitalele europene. Avem o agendă comună foarte clară, o agendă pentru următorii 10 ani. Angajamentul guvernelor de la Chișinău și București este să ne ținem de această agendă pentru că doar așa rezultatele concrete vor veni mai repede în viața cetățenilor”, a mai afirmat oficialul moldovean.

Totodată, a trecut în revistă proiectele moldo-române, precum ,,drumuri și poduri - la fel - avem o viziune strategică foarte bine pusă la punct - deja am început lucrările la primul pod rutier pe Prut din ultimele 6 decenii. Vrem să construim un nou pod la Albița, să punem în funcțiune conexiunea feroviară Cantemir-Fălciu și să ne conectăm la rețeaua feroviară și la autostrăzile românești. România rămâne principalul partener comercial și principalul investitor. Avem deja peste 1600 de companii românești în Republica Moldova - am certitudinea că acest număr poate și trebuie să crească. Iar produsele bune moldovenești - căutate în orașele românești - să fie valabile pe cât mai multe rafturi. Apreciem sprijinul tehnic și expertiza României în consolidarea rezilienței noastre instituționale și cibernetice. Ne dorim o colaborare și mai activă pentru contracararea riscurilor cibernetice, protecția infrastructurii critice și formarea profesională în securitate digitală. Cooperarea în domeniile educației și culturii este firească și sănătoasă pentru elevii, studenții și tinerii de pe ambele maluri ale Prutului. Avem 100 de proiecte comune în domeniul cercetării, avem salon de carte românească și la Chișinău, și la București, avem Reuniunea teatrelor românești și Zilele filmului românesc. Dar cultura și educația nu au limite. Putem construi pe aceste progrese mai sus și mai mult”. 

Citește și: Cine este Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova: are o experiență vastă în business

El a ținut să facă lămuriri și cu privire la exprimarea, care susține el a fost ,,ruptă din context, ce a generat multe interpretări. Vreau să știți că România este într-atât de legată de soarta noastră și noi de-a României, încât orice succes ne bucură deopotrivă și orice regres ne îngrijorează pe toți. Mulți ani la rând, mai ales de când România a aderat la UE, am urmărit cu admirație și bucurie progresele dumneavoastră, ritmul cu care se dezvoltă economic societatea românească. România era un reper pentru noi și ne bucuram împreună pentru ea. Iar acum, în ultimii ani, am început să ne bucurăm și pentru succesele Moldovei”. 

Ilie Bolojan: ,,O voce puternică și un susținător al progresului” țării vecine

La rândul său, premierul României, Ilie Bolojan, a subliniat că cele două state trebuie să continue să își aprofundeze proiectele comune, aducând exemple precum construcția podului de la Ungheni, care este primul pod peste Prut construit în ultimii 60 de ani, sau reabilitarea și electrificarea conexiunii feroviare Iași-Ungheni cu fonduri europene.

„Sunt multe domenii și proiecte unde lucrăm foarte strâns și o să enumăr câteva exemple, deși lista este mult mai lungă. Interconectarea infrastructurilor noastre de energie și transporturi,  cum ar fi linia electrică Suceava-Bălți, reabilitarea și electrificarea conexiunii feroviare Iași-Ungheni cu fonduri europene, construcția podului Ungheni, care va fi legat la autostrada A8, fiind primul pod peste Prut construit în ultimii 60 de ani.  Facilitarea tranzitului la punctele de frontieră, cu obiectivul de a reduce timpul de așteptare, este un lucru important pentru cetățenii noștri și pentru companii în contextul în care România este cel mai important partener comercial al Republicii Moldova”, a declarat Ilie Bolojan, precizând că cele două state au semnat mai multe acorduri bilaterale cu scopul să introducă controlul coordonat în mai multe puncte de trecere a frontierei.

În același timp, șeful Cabinetului de miniștri de la București a dat asigurări că România va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„În plan european, vom rămâne și pe mai departe o voce puternică și un susținător al progresului Republicii Moldova. Vom lucra îndeaproape cu guvernul dumneavoastră, deoarece aderarea la Uniunea Europeană este singura opțiune în măsură să răspundă aspirațiilor de viitor și să ducă la creșterea nivelului de trai al cetățenilor Republice Moldova. Susținem și angajamentele de reformă ale Chișinăului necesare nu numai în procesul de aderare, dar mai ales pentru dezvoltarea Republicii Moldova. E nevoie ca la nivelul Uniunii Europeane să găsim rapid soluții pentru deschiderea primilor clastere de negociere cu Republica Moldova,  iar România susține ferm acest obiectiv. În final, vă doresc mult succes, doamne prim-ministru, atât dumneavoastră cât și colegilor din cabinetul pe care îl conduceți”, a conchis Ilie Bolojan.

Citește și: Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, merge la București în prima sa vizită oficială

Primit de liderul de la Cotroceni

În aceeași zi, cu câteva ore mai devreme, președintele Nicușor Dan l-a primit pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la Palatul Cotroceni.

„Parcursul european pentru noi nu este doar o direcție strategică, ci o mișcare de supraviețuire”, a spus noul premier moldovean.

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a venit joi, 13 noiembrie, la București, în prima sa vizită externă de la numirea în funcție.

El va mai avea întrevederi cu președinții Parlamentului, Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean. 

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
digi24.ro
image
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
stirileprotv.ro
image
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
mediafax.ro
image
Denis Alibec, out de la FCSB în iarnă?! Gigi Becali a lămurit tot: “Mi-e şi frică să îl mai bag!”. Care e situaţia lui Zima
fanatik.ro
image
Noi acuzații la adresa dr. Cristian Andrei: alte șapte femei povestesc abuzuri în timpul ședințelor de terapie, în cazuri întinse pe 20 de ani
libertatea.ro
image
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații
digi24.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
antena3.ro
image
Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
observatornews.ro
image
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
La ce temperatura se ţine butoiul cu varză murată? Aşa nu va face floare şi nu se va acri prea tare
playtech.ro
image
Jayson Papeau a analizat șansele Rapidului la titlul de campioană. Cine i se pare cel mai important jucător: „El e creierul”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Un microbuz s-a răsturnat pe un drum din Constanța! Sunt mai multe victime
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ea este mireasa care a murit în ziua nunții. Tânăra, în vârstă de 37 de ani, și-a dat ultima suflare în brațele soțului, imediat după ceremonie
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, veste SUPERBĂ. Artista este cum nu se poate mai fericită! Toate vedetele și toți fanii i-au felicitat pe ea și pe soțul ei
romaniatv.net
image
Românii vor avea parte de sărbători crunte! Se confirmă un scenariu sumbru
mediaflux.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
image
Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață: „Am fost lângă el în fiecare moment”. Ea o va sprijini pe fiica maestrului în pregătirea înmormântării
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
Jack Osbourne, Kelly Osbourne, Sharon Osbourne la înmormântarea lui Ozzy Osbourne foto Profimedia jpg
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Meghan, din nou pe tocuri amețitoare! Apariția neașteptată a Ducesei. Adio balerini, parcă vrea să-și amintească de tinerețe

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor