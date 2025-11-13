Alexandru Munteanu, la București: Moldova a reușit, datorită sprijinul românesc și european, să nu mai depindă de gazul rusesc

Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a afirmat că țara sa a reușit în ultimii ani, datorită sprijinului românesc și european, să nu mai depindă de gazul rusesc, afirmație făcută la București după întrevederea cu omologul său român, Ilie Bolojan.

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a subliniat că este o onoare pentru el să fie în prima sa vizită externă la București, care reprezintă a „doua casă” pentru moldoveni.

,,O casă în care împărtășim bucuriile în aceeași limbă, ne învățăm lecțiile de rezistență și demnitate din aceeași istorie și ne construim moștenirea culturală comună pentru generațiile viitoare.Relația specială dintre Chișinău și București este un lucru cunoscut de toată lumea. Catalizatorul acestui parteneriat de suflet este legătura indivizibilă dintre oamenii de pe ambele maluri ale Prutului”, a spus Alexandru Munteanu.

Susținere importantă din partea Bucureștiului

Prim-ministrul moldovean a mai spus că România sprijină Republica Moldova în drumul european, făcând investiții esențiale pentru ca țara vecină să dezvolte „o independență veritabilă”.

,,Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi noi ne construim punți, punți diferite și trainice - interconectare energetică, drumuri și poduri care fac parte dintr-o infrastructură europeană comună, libertate de circulație, sporirea schimburilor comerciale și a investițiilor reciproce, parteneriate directe între instituții educaționale, aceleași spectacole jucate și la Chișinău, și la Iași, și la Bălți, și la Timișoara. Și, desigur, cea mai trainică punte este aderarea Republicii Moldova la Casa Mare - Uniunea Europeană. Această dorință a fost exprimată ferm de cetățenii noștri - și la alegerile prezidențiale, și la alegerile parlamentare, și la referendum”, a detaliat premierul de la Chișinău.

De asemenea, Alexandru Munteanu a vorbit despre războiul hibrid declanșat de Kremlin contra Chișinăului, subliniind că aspirațiile europene au ieșit ,,învingătoare într-o luptă crâncenă”, făcând referite la scrutinul parlamentar din data de 28 septembrie din Republica Moldova.

,,Pe de o parte, am avut dezinformare imensă, cumpărare de voturi, amenințări hibride, atacuri cibernetice, alerte false cu bombă, implicarea grupărilor criminale pentru tentative de destabilizare și violență. Pe de altă parte, am avut instituțiile statului, societatea civilă, presa liberă și cetățenii. O luptă pentru valoriile europene, pentru adevăr și pentru viitorul copiilor și nepoților noștri, o luptă pe care nu ne permiteam s-o pierdem și n-am pierdut-o. Pe acești piloni construim și integrarea europeană. Avem voință politică. Și avem România alături. La fiecare etapă beneficiem de experiența României și de rolul său de avocat în capitalele europene. Avem o agendă comună foarte clară, o agendă pentru următorii 10 ani. Angajamentul guvernelor de la Chișinău și București este să ne ținem de această agendă pentru că doar așa rezultatele concrete vor veni mai repede în viața cetățenilor”, a mai afirmat oficialul moldovean.

Totodată, a trecut în revistă proiectele moldo-române, precum ,,drumuri și poduri - la fel - avem o viziune strategică foarte bine pusă la punct - deja am început lucrările la primul pod rutier pe Prut din ultimele 6 decenii. Vrem să construim un nou pod la Albița, să punem în funcțiune conexiunea feroviară Cantemir-Fălciu și să ne conectăm la rețeaua feroviară și la autostrăzile românești. România rămâne principalul partener comercial și principalul investitor. Avem deja peste 1600 de companii românești în Republica Moldova - am certitudinea că acest număr poate și trebuie să crească. Iar produsele bune moldovenești - căutate în orașele românești - să fie valabile pe cât mai multe rafturi. Apreciem sprijinul tehnic și expertiza României în consolidarea rezilienței noastre instituționale și cibernetice. Ne dorim o colaborare și mai activă pentru contracararea riscurilor cibernetice, protecția infrastructurii critice și formarea profesională în securitate digitală. Cooperarea în domeniile educației și culturii este firească și sănătoasă pentru elevii, studenții și tinerii de pe ambele maluri ale Prutului. Avem 100 de proiecte comune în domeniul cercetării, avem salon de carte românească și la Chișinău, și la București, avem Reuniunea teatrelor românești și Zilele filmului românesc. Dar cultura și educația nu au limite. Putem construi pe aceste progrese mai sus și mai mult”.

El a ținut să facă lămuriri și cu privire la exprimarea, care susține el a fost ,,ruptă din context, ce a generat multe interpretări. Vreau să știți că România este într-atât de legată de soarta noastră și noi de-a României, încât orice succes ne bucură deopotrivă și orice regres ne îngrijorează pe toți. Mulți ani la rând, mai ales de când România a aderat la UE, am urmărit cu admirație și bucurie progresele dumneavoastră, ritmul cu care se dezvoltă economic societatea românească. România era un reper pentru noi și ne bucuram împreună pentru ea. Iar acum, în ultimii ani, am început să ne bucurăm și pentru succesele Moldovei”.

Ilie Bolojan: ,,O voce puternică și un susținător al progresului” țării vecine

La rândul său, premierul României, Ilie Bolojan, a subliniat că cele două state trebuie să continue să își aprofundeze proiectele comune, aducând exemple precum construcția podului de la Ungheni, care este primul pod peste Prut construit în ultimii 60 de ani, sau reabilitarea și electrificarea conexiunii feroviare Iași-Ungheni cu fonduri europene.

„Sunt multe domenii și proiecte unde lucrăm foarte strâns și o să enumăr câteva exemple, deși lista este mult mai lungă. Interconectarea infrastructurilor noastre de energie și transporturi, cum ar fi linia electrică Suceava-Bălți, reabilitarea și electrificarea conexiunii feroviare Iași-Ungheni cu fonduri europene, construcția podului Ungheni, care va fi legat la autostrada A8, fiind primul pod peste Prut construit în ultimii 60 de ani. Facilitarea tranzitului la punctele de frontieră, cu obiectivul de a reduce timpul de așteptare, este un lucru important pentru cetățenii noștri și pentru companii în contextul în care România este cel mai important partener comercial al Republicii Moldova”, a declarat Ilie Bolojan, precizând că cele două state au semnat mai multe acorduri bilaterale cu scopul să introducă controlul coordonat în mai multe puncte de trecere a frontierei.

În același timp, șeful Cabinetului de miniștri de la București a dat asigurări că România va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

„În plan european, vom rămâne și pe mai departe o voce puternică și un susținător al progresului Republicii Moldova. Vom lucra îndeaproape cu guvernul dumneavoastră, deoarece aderarea la Uniunea Europeană este singura opțiune în măsură să răspundă aspirațiilor de viitor și să ducă la creșterea nivelului de trai al cetățenilor Republice Moldova. Susținem și angajamentele de reformă ale Chișinăului necesare nu numai în procesul de aderare, dar mai ales pentru dezvoltarea Republicii Moldova. E nevoie ca la nivelul Uniunii Europeane să găsim rapid soluții pentru deschiderea primilor clastere de negociere cu Republica Moldova, iar România susține ferm acest obiectiv. În final, vă doresc mult succes, doamne prim-ministru, atât dumneavoastră cât și colegilor din cabinetul pe care îl conduceți”, a conchis Ilie Bolojan.

Primit de liderul de la Cotroceni

În aceeași zi, cu câteva ore mai devreme, președintele Nicușor Dan l-a primit pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la Palatul Cotroceni.

„Parcursul european pentru noi nu este doar o direcție strategică, ci o mișcare de supraviețuire”, a spus noul premier moldovean.

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a venit joi, 13 noiembrie, la București, în prima sa vizită externă de la numirea în funcție.

El va mai avea întrevederi cu președinții Parlamentului, Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean.