Cine este Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova: are o experiență vastă în business

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, nu are experiență politică, având una vastă în domeniul afacerilor, unde a coordonat investiții regionale și a colaborat cu fonduri internaționale în Europa de Est.

Originar din Chișinău, Alexandru Munteanu în vârstă de 61 de ani a absolvit fosta școală medie nr. 23 cu medalie de aur, conform CV-ului său, ceea ce indică rezultate remarcabile la învățătură.

Între 1981 și 1986, și-a continuat studiile în domeniul fizicii în cadrul Universității Prieteniei Popoarelor din Federația Rusă. A obținut diplomă roșie, o mențiune de excelență acordată absolvenților cu performanțe academice foarte înalte. Concomitent, a obținut calificarea de traducător autorizat în limba franceză.

Opt ani mai târziu, Alexandru Munteanu a urmat un program de studii postuniversitare în domeniul relațiilor internaționale, cu specializare pe politici economice, bănci, finanțe și relații internaționale, în cadrul Columbia University din New York.

Experiență profesională

Și-a început cariera profesională în 1986, activând ca cercetător și doctorand la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), activitate desfășurată până în 1988.

La scurt timp, s-a angajat ca lector conferențiar și prodecan al Facultății Internaționale a Universității Tehnice a Moldovei (UTM), unde, până în 1991, a predat Bazele Teoretice ale Electrotehnicii și a coordonat programele educaționale în limbile franceză și engleză.

Între 1992 și 1995, a lucrat la Banca Națională a Moldovei (BNM), ocupând funcțiile de șef al Secției Operațiuni Valutare și director adjunct al Departamentului Relații Externe.

„Implicat în formarea cadrului instituțional al BNM după obținerea independenței Republicii Moldova. Coordonarea operațiunilor valutare și a relațiilor cu instituțiile financiare internaționale”, se arată în CV-ul său făcut public recent de Parlamentul moldovean.

În perioada 1996-1997, a fost economist la Banca Mondială din Washington D.C., activând în cadrul Diviziei Orientul Apropiat și Africa de Nord (MENA), în domeniile bănci și finanțe.

În 1997, a ocupat funcția de director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR) din Chișinău.

Totodată, a fost reprezentantul pentru Republica Moldova al fondului american de investiții WNISEF și vicepreședinte/partener al companiei Horizon Capital timp de zece ani.

Între 2000 și 2012, a fost co-președinte și membru al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate din Austria.

Din 2006 și până în prezent este membru fondator al Camerei de Comerț Americane din Republica Moldova.

Între 2015 și 2020, a fost membru și președinte al Consiliului de Patroni Pechersk School International (PSI) din Kiev.

Între 2007 și 2016, a fost director al Departamentului Investiții Directe al companiei Dragon Capital din Ucraina, fiind responsabil de „conducerea portofoliului de investiții directe al uneia dintre cele mai mari companii de investiții din Ucraina și supravegherea achizițiilor și restructurărilor corporative în regiune”.

În 2016, a înființat o companie de investiții în Ucraina, unde a gestionat investiții regionale și a colaborat cu fonduri internaționale, reorganizând și coordonând proiectele de investiții sustenabile. Activitatea sa în această firmă este momentan suspendată.

,,Fondator al unei companii de investiții directe specializate în administrarea portofoliilor din Ucraina, Belarus și Republica Moldova”, conform CV-ului său.

De asemenea, a fondat în 1992 Alianța Franceză din Republica Moldova, fiind ulterior coordonator al activităților culturale și educaționale ale acesteia.

Propunerea PAS

Alexandru Munteanu a ajuns în atenția opiniei publice după ce, pe 14 octombrie, puterea de la Chișinău a anunțat că îl propune pentru funcția de premier.

Zece zile mai târziu, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat candidat la funcția de premier. Lidera de la Chișinău a afirmat într-o emisiune TV că l-a contactat personal pe Alexandru Munteanu pentru a-i propune să preia șefia Guvernului.

În atenția presei de investigație

Mai mult, investigații jurnalistice au arătat că Alexandru Munteanu ar figura în cinci companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Britanice, administrate de firma unui avocat cipriot aflat sub sancțiuni internaționale.

Acesta a reacționat pe pagina sa de Facebook, precizând: „Vom reuși să ne construim societatea dorită doar dacă vom lucra împreună – cu critică bazată pe fapte, nu prin a ne distruge reciproc, fără drept la replică. În prezent, nicio companie de-a mea nu este înregistrată în regimul fiscal special din Insulele Virgine Britanice. Anterior, am administrat companii înregistrate în state cu regimuri fiscale speciale. De ce? În perioada respectivă, companiile căutau astfel de regimuri fiscale nu doar pentru optimizarea fiscală, ci și pentru cadrul legal aplicabil și optimizarea transferurilor bancare”.

Alexandru Munteanu a subliniat astfel că a avut firme în paradisuri fiscale, dar acestea au fost închise încă din 2019.



































