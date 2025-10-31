search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cine este Alexandru Munteanu, noul premier al Republicii Moldova: are o experiență vastă în business

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, nu are experiență politică, având una vastă în domeniul afacerilor, unde a coordonat investiții regionale și a colaborat cu fonduri internaționale în Europa de Est.

Noul premier al Republicii Moldova nu are experiență politică. FOTO: Guvernul Republicii Moldova
Noul premier al Republicii Moldova nu are experiență politică. FOTO: Guvernul Republicii Moldova

Originar din Chișinău, Alexandru Munteanu în vârstă de 61 de ani a absolvit fosta școală medie nr. 23 cu medalie de aur, conform CV-ului său, ceea ce indică rezultate remarcabile la învățătură.

Între 1981 și 1986, și-a continuat studiile în domeniul fizicii în cadrul Universității Prieteniei Popoarelor din Federația Rusă. A obținut diplomă roșie, o mențiune de excelență acordată absolvenților cu performanțe academice foarte înalte. Concomitent, a obținut calificarea de traducător autorizat în limba franceză.

Opt ani mai târziu, Alexandru Munteanu a urmat un program de studii postuniversitare în domeniul relațiilor internaționale, cu specializare pe politici economice, bănci, finanțe și relații internaționale, în cadrul Columbia University din New York.

Experiență profesională 

Și-a început cariera profesională în 1986, activând ca cercetător și doctorand la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM), activitate desfășurată până în 1988.

La scurt timp, s-a angajat ca lector conferențiar și prodecan al Facultății Internaționale a Universității Tehnice a Moldovei (UTM), unde, până în 1991, a predat Bazele Teoretice ale Electrotehnicii și a coordonat programele educaționale în limbile franceză și engleză.

Între 1992 și 1995, a lucrat la Banca Națională a Moldovei (BNM), ocupând funcțiile de șef al Secției Operațiuni Valutare și director adjunct al Departamentului Relații Externe.

„Implicat în formarea cadrului instituțional al BNM după obținerea independenței Republicii Moldova. Coordonarea operațiunilor valutare și a relațiilor cu instituțiile financiare internaționale”, se arată în CV-ul său făcut public recent de Parlamentul moldovean.

În perioada 1996-1997, a fost economist la Banca Mondială din Washington D.C., activând în cadrul Diviziei Orientul Apropiat și Africa de Nord (MENA), în domeniile bănci și finanțe.

În 1997, a ocupat funcția de director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR) din Chișinău.

Totodată, a fost reprezentantul pentru Republica Moldova al fondului american de investiții WNISEF și vicepreședinte/partener al companiei Horizon Capital timp de zece ani.

Între 2000 și 2012, a fost co-președinte și membru al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate din Austria.

Din 2006 și până în prezent este membru fondator al Camerei de Comerț Americane din Republica Moldova.

Între 2015 și 2020, a fost membru și președinte al Consiliului de Patroni Pechersk School International (PSI) din Kiev.

Între 2007 și 2016, a fost director al Departamentului Investiții Directe al companiei Dragon Capital din Ucraina, fiind responsabil de „conducerea portofoliului de investiții directe al uneia dintre cele mai mari companii de investiții din Ucraina și supravegherea achizițiilor și restructurărilor corporative în regiune”.

Citește și: Noi nume din Guvernul Republicii Moldova, anunță Alexandru Munteanu, candidatul la conducerea Executivului

În 2016, a înființat o companie de investiții în Ucraina, unde a gestionat investiții regionale și a colaborat cu fonduri internaționale, reorganizând și coordonând proiectele de investiții sustenabile. Activitatea sa în această firmă este momentan suspendată.

,,Fondator al unei companii de investiții directe specializate în administrarea portofoliilor din Ucraina, Belarus și Republica Moldova”, conform CV-ului său. 

De asemenea, a fondat în 1992 Alianța Franceză din Republica Moldova, fiind ulterior coordonator al activităților culturale și educaționale ale acesteia.

Propunerea PAS

Alexandru Munteanu a ajuns în atenția opiniei publice după ce, pe 14 octombrie, puterea de la Chișinău a anunțat că îl propune pentru funcția de premier.

Zece zile mai târziu, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat candidat la funcția de premier. Lidera de la Chișinău a afirmat într-o emisiune TV că l-a contactat personal pe Alexandru Munteanu pentru a-i propune să preia șefia Guvernului.

În atenția presei de investigație 

Mai mult, investigații jurnalistice au arătat că Alexandru Munteanu ar figura în cinci companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Britanice, administrate de firma unui avocat cipriot aflat sub sancțiuni internaționale.

Acesta a reacționat pe pagina sa de Facebook, precizând: „Vom reuși să ne construim societatea dorită doar dacă vom lucra împreună – cu critică bazată pe fapte, nu prin a ne distruge reciproc, fără drept la replică. În prezent, nicio companie de-a mea nu este înregistrată în regimul fiscal special din Insulele Virgine Britanice. Anterior, am administrat companii înregistrate în state cu regimuri fiscale speciale. De ce? În perioada respectivă, companiile căutau astfel de regimuri fiscale nu doar pentru optimizarea fiscală, ci și pentru cadrul legal aplicabil și optimizarea transferurilor bancare”. 

Alexandru Munteanu a subliniat astfel că a avut firme în paradisuri fiscale, dar acestea au fost închise încă din 2019.










Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
digi24.ro
image
Cifre oficiale. Cât încasează statul din fiecare litru de benzină cumpărat la pompă în România
stirileprotv.ro
image
Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine
gandul.ro
image
Copil vândut pentru a-şi cumpăra maşină. DIICOT a salvat bebelușul din casa „cumpărătorului”
mediafax.ro
image
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
fanatik.ro
image
Statul, dator la stat. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, campioana datoriilor la stat și a contractelor cu „firmele de casă” ale unor politicieni
libertatea.ro
image
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Are o fiică de 70 de ani, un fiu de 5 ani și patru prieteni, însă doar unul mai e în viață. I-a spus soției ultima dorință
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Adina Apostol, supravieţuitoare a incendiului din Colectiv: Acum 10 ani era să mor fix degeaba
observatornews.ro
image
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
prosport.ro
image
Cum să transformi resturile de dovleac în îngrășământ natural, potrivit experților în grădinărit
playtech.ro
image
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adrian Mutu: ”Waltere, taci, mă!”. Zenga nu a mai suportat și i-a dat replica
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Ți se rupe sufletul! Acesta este momentul în care toată lumea a CEDAT la căpătâiul Ștefaniei Szabo. Cuvintele sunt de prisos... asemenea durere nu poate fi exprimată în cuvinte
kanald.ro
image
Dacia anunță două noi modele: un automobil compact și un...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
❤️❤️❤️BOMBA BOMBELOR! Dan Alexa și Denise Rifai, noul cuplu din showbiz?! Au fost prinși hârjonindu-se în mașină! FOTO
romaniatv.net
image
Schimbare radicală de vreme. ANM anunță prognoza meteo pentru luna noiembrie
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Ce avere are
click.ro
image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
Brad Pitt, Angelina Jolie foto Profimedia jpg
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?
clickpentrufemei.ro
Zi de târg în Brașovul interbelic (© iMAGO Romaniae)
Recensământul populației din anul 1930: situația demografică a României Mari
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”

OK! Magazine

image
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?