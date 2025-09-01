Cum a reușit primarul Chișinăului să intre în Italia, deși are interdicție în spațiul Schengen: „Am ajuns la Roma și am câteva zile pline de activități”

Ion Ceban, primarul Chișinăului, aflat sub interdicție de acces în România și în spațiul Schengen, a primit o viză cu o singură intrare pentru Italia, pentru a participa la o conferință a primăriilor sub egida UNESCO, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

„Ion Ceban, primarul orașului Chișinău, este notificat de România cu interdicție de acces valabilă în tot Spațiul Schengen.

Cu titlu excepțional, conform prevederilor Regulamentului Schengen, i s-a acordat de către Italia o viză limitată: o singură intrare, valabilă doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie pentru a participa la o conferință pentru primării sub egida UNESCO”, transmite MAE.

Edilul a ajuns a declarat că a ajuns în Italia duminică, 31 august, fără a furniza informații suplimentare în contextul faptului că Italia face parte din spațiul Schengen.

,,Sunt în Italia. Astăzi, am ajuns la Roma și am câteva zile pline de activități, întrevederi, evenimente, discuții despre care vom informa suplimentar”, a spus Ion Ceban într-un mesaj video făcut public pe pagina sa de Facebook.

Ion Ceban conduce Mișcarea Alternativă Națională (MAN), formațiune membră a Blocului Alternativa, care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

În data de 9 iulie, reprezentanții Ministerului român al Afacerilor Externe (MAE) au anunțat că primarul Chișinăului, Ion Ceban, și alți doi cetățeni moldoveni au primit interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen.

Potrivit presei, alături de Ion Ceban se află și controversata jurnalistă Natalia Morari, care a confirmat acest lucru. De asemenea, pe aceeași listă se regăsește și fostul premier comunist și lider al Partidului Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev, care a declarat că nu comentează zvonuri și că așteaptă o confirmare oficială în acest sens.