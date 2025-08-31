Edilul Chișinăului, interzis în România și în spațiul Schengen, a ajuns în Italia. Expert: Nu va ajuta show-ul acesta ieftin

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, aflat sub interdicție de acces în România și în spațiul Schengen, a declarat că a ajuns în Italia duminică, 31 august, fără a furniza informații suplimentare în contextul faptului că Italia face parte din spațiul Schengen.

,,Sunt în Italia. Astăzi, am ajuns la Roma și am câteva zile pline de activități, întrevederi, evenimente, discuții despre care vom informa suplimentar”, a spus Ion Ceban într-un mesaj video făcut public pe pagina sa de Facebook.

Președintele Watchdog.md, Valeriu Pașa, afirmă că anunțul lui Ion Ceban referitor la prezența sa în Italia constituie o formă de manipulare în context electoral.

,,Ivan Ceban s-a dus în Italia ca să demonstreze că nu are chipurile interdicție în spațiul Schengen. Măi Vanea, nu merge manipularea asta. Că ți-ai făcut o viză de turist în Italia sau ce soluție ți-o fi găsit amicii lui Plaha de la București, tot indezirabil rămâi. Mai mult – obsesia asta să sfidezi statul român nu că nu o să te ajute politic, ai toate șansele să te alegi cu sancțiuni mult mai dure. Întreabă de tovarășa ta Irina Vlah. În loc să dai dovadă că te-ai spălat de gudilini, sari cu ”sapa la avioane”. Nu va ajuta show-ul acesta ieftin. Mai rău chiar va fi”, a subliniat expertul moldovean.

Participă la scrutinul parlamentar

Ion Ceban conduce Mișcarea Alternativă Națională (MAN), formațiune membră a Blocului Alternativa, care participă la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

În data de 9 iulie, reprezentanții Ministerului român al Afacerilor Externe (MAE) au anunțat că primarul Chișinăului, Ion Ceban, și alți doi cetățeni moldoveni au primit interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen.

Potrivit presei, alături de Ion Ceban se află și controversata jurnalistă Natalia Morari, care a confirmat acest lucru. De asemenea, pe aceeași listă se regăsește și fostul premier comunist și lider al Partidului Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev, care a declarat că nu comentează zvonuri și că așteaptă o confirmare oficială în acest sens.