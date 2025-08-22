Primarul Mihai Chirica anunță suspendarea înfrățirii Iași–Chișinău. Motivul din spatele deciziei: „Avem o sincopă mare și dureroasă”

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a declarat că va demara procedurile de suspendare a înfrățirii dintre orașele Iași și Chișinău, în contextul interzicerii accesului primarului capitalei Republicii Moldova, Ion Ceban, în Spațiul Schengen.

„Avem o sincopă mare și dureroasă pentru mine ca primar pentru că vorbim acum de un oraș mare, Iașiul, cu un oraș mare Chișinăul, Capitala. Lucrurile au totuși niște rezerve legate de modalitatea de comunicare”, a afirmat Mihai Chirica la TVR Moldova.

Edilul ieșean a subliniat că înfrățirile dintre orașe presupun cooperare directă și vizite reciproce, lucru imposibil în acest moment.

„De exemplu, aceste înfrățiri sunt posibile atât timp cât eu pot merge nemijlocit la Edineț, Edinețul poate să vină nemijlocit la mine. Dar la Chișinău e o problemă foarte gravă. Pentru că în acest raport de cooperare, fiind orașe înfrățite, primarul orașului Chișinău nu poate să vină la Iași. E o mare problemă. E o problemă de suspendare de ambasade”, a adăugat acesta.

Conform lui Chirica, suspendarea va rămâne în vigoare până la încetarea condițiilor care împiedică deplasarea lui Ion Ceban în Spațiul Schengen.

„Legea care a stat la baza elaborării rapoartelor de cooperare între orașe din România și orașe din Republica Moldova privesc într-un mod expres vizitele nemijlocite, cooperarea directă de ambele părți, raporturile bilaterale care trebuie să continue. În acest moment, noi fiind stat membru UE și domnul Ceban neavând capacitatea de a călători în România. Eu voi fi nevoit să demarez procedurile de suspendare, până la data încetării condițiilor de suspendare a drepturilor domniei sale de a intra în Spațiul Schengen”, adaugă Chirica.

La începutul lunii august, Ion Ceban a anunțat că va contesta interdicția, subliniind că, până în prezent, nu a primit detalii cu privire la motivele acesteia.