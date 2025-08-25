Primarul Chișinăului acuză blocaje în trafic din cauza oficialilor, inclusiv cei străini. Guvernul reacționează

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că traficul este afectat de coloanele de mașini ale demnitarilor, ceea ce provoacă blocaje. El a menționat că, zilnic, sunt înregistrate numeroase solicitări în acest sens. În replică, Guvernul îl acuză că ,,răspândește minciuni despre guvernare”.

Edilul Ion Ceban a făcut aceste acuzații în cadrul ședinței Primăriei Chișinău din 25 august, vorbind despre problema ambuteiajelor.

,,În Chișinău situația este similară capitalelor lumii. Pentru noi ar fi foarte suficient ca să avem o colaborare bună în acest sens ca să punem punct o dată și o dată acestor coridoare verzi care perturbează traficul urban pentru că cinci minute la un semafor, cinci minute la un alt semafor. 70 de solicitări pe zi ba ca se plimbă prim-ministrul, ba se plimbă președintele țării, ba că se plimbă un invitat sau altul, sau oaspete de onoare creează astfel de situații și le complică, și mai mult”, a spus primarul Chișinăului, Ion Ceban, de la tribuna Primăriei Chișinău.

Responsabilii Executivului moldovean au reacționat, subliniind că ,,ședințele operative de la Primărie au fost transformate în tribună de promovare a minciunilor și bârfelor politice”.

,,Așteptarea noastră este ca primarul general să fie mai bine informat, pentru că este bine cunoscut faptul că premierul nu circulă cu mașini cu girofar și, ori de câte ori este în trafic, respectă aceleași reguli ca toți ceilalți participanți”, a menționat Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis timp de cinci ani în România și în spațiul Schengen, a formulat aceste acuzații cu câteva zile înaintea vizitei mai multor lideri europeni, precum președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.

Evenimentul va avea loc de Ziua Independenței Republicii Moldova, sărbătoare marcată în data de 27 august.