Rusia acuză Chişinăul pentru drona care a explodat în apropierea unui sat: „Un pretext”

Ambasada Federaţiei Ruse în Republica Moldova a reacţionat după ce Chişinăul şi-a rechemat ambasadorul de la Moscova pentru consultări, în urma exploziei unei drone la Crocmaz, în raionul Ştefan Vodă, la circa 100 de km de Chişinău, iar misiunea diplomatică acuză autorităţile Republicii Moldova că ar folosi incidentul drept pretext pentru deteriorarea relaţiilor bilaterale.

„Se creează impresia clară că actuala conducere a Republicii Moldova, încurajată de coordonatorii săi externi, a căutat în mod deliberat un pretext pentru a reduce şi mai mult contactele ruso-moldoveneşti, deja limitate (nu din vina noastră). Rechemarea ambasadorului Republicii Moldova în Federaţia Rusă „pentru consultări” reprezintă un nou pas pe această cale distructivă”, precizează misiunea diplomatică rusă, scrie News.

Moscova îndeamnă Chişinăul „să se abţină de la noi măsuri de escaladare”.

Ambasada încheie mesajul pe un ton conciliant şi dă asigurări că Rusia „nu urmăreşte confruntarea cu Moldova, sub nicio formă” şi rămâne deschisă „dialogului constructiv, bazat pe respect reciproc”, dacă va exista „o voinţă similară” şi la Chişinău.

Duminică, în apropierea satului Crocmaz din raionul Ştefan Vodă s-a produs o explozie urmată de un incendiu de vegetaţie. Poliţia a anunţat că, la faţa locului, au fost găsite fragmente care, preliminar, aparţin unei drone de luptă. Ulterior, Inspectoratul General al Poliţiei a precizat că aparatul de zbor ar putea fi de tip „dronă-rachetă”, un astfel de aparat nefiind identificat anterior pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit premierului Vasile Tofan, explozia a provocat distrugeri pe o rază de aproximativ 800 de metri, iar în unele gospodării s-au spart geamurile. Şeful Guvernului a condamnat războiul din Ucraina şi a declarat: „Ştim cu toţii cine este agresorul”.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a condamnat, luni, consecinţele războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei asupra securităţii Republicii Moldova şi a anunţat rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, pentru consultări.