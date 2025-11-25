Reacția Chișinăului după ce șase drone au sorvolat țara: ambasadorul agreat al Moscovei este așteptat la MAE

Ministerul moldovean al Afacerilor Externe (MAE) condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de cele șase drone, anunțând că ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, este așteptat miercuri la sediul său pentru ca să ofere explicații.

Responsabilii Ministerului Afacerilor Externe au anunțat că ,,condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident ce reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor.În urma acestor evoluții, ambasadorul agreat al Federației Ruse va fi convocat mâine la 14:00 la MAE pentru a oferi explicații privind aceste acțiuni inadmisibile.Republica Moldova rămâne angajată în menținerea păcii și stabilității regionale”.

Precizările Ministerului moldovean al Apărării

Mai devreme, responsabilii Ministerului moldovean al Apărării au anunțat că șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al țării lor, incidentele fiind înregistrate în noaptea de 24 spre 25 noiembrie.

,,Primul dispozitiv aerian a fost detectat pe direcția localităților Vinogradovca — Vulcănești, deplasându-se ulterior în direcția frontierei de stat cu România, în zona dintre localitățile Colibași, raionul Cahul și Vadul lui Isac. Drona traversa spațiul aerian la o altitudine de aproximativ 1500 de metri. Ministerul Apărării a informat imediat structurile responsabile, inclusiv IGP despre cazul de survolare ilegală.Ulterior, alte cinci drone au fost observate de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale, traversând spațiul aerian al localităților Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești”, au informat reprezentanții structurii, îndemnând moldovenii ,,să anunțe orice obiect neautorizat observat și să nu atingă niciun obiect căzut la sol, dar să informeze autoritățile.Instituțiile statului monitorizează permanent situația și intervin prompt pentru asigurarea protecției populației”.

Iar un aparat de zbor a căzut într-o livadă din nordul Republicii Moldova. Aceasta avea înscripția Z.

,,Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești. Vom reveni cu detalii”, au menționat reprezentanții Inspectorarului General al Poliției (IGP).

O altă dronă, de tip Shahed, a survolat teritoriul moldovean și apoi pe cel românesc, anunță reprezentanții Poliției de Frontieră din țara vecină, subliniind că autoritățile române au fost informate despre acest caz.

Săptămâna trecută, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat „ilegal” de o altă dronă.

A doua zi, data de 20 de noiembrie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) moldovean l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, diplomatul susținând că nu există probe care să confirme că aparatul de zbor este rusesc.

În fața sediului Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, Oleg Ozerov a declarat jurnaliștilor că nu există nicio probă care să confirme că drona care a pătruns în Republica Moldova este rusească.

„Nu există motive pentru a aduce acuzații pentru că nu sunt dovezi. Nu există fapte care să confirme. Nu există drona, nu există materiale foto sau video”, a afimat Oleg Ozerov.

Mai mult, el susține că, în aceste condiții, putea fi convocat nu el, ci diplomatul ucrainean.

,,Nu au fost prezentate dovezi că ar fi fost o dronă de producție rusească. De aceea, avem întrebarea: de ce a fost invitat ambasadorul rus, ci nu cel ucrainean pentru că drona a intrat de pe teritoriul ucrainean”, a adăugat diplomatul rus.

De la începutul războiului din Ucraina și până acum, mai multe bucăți de rachete sau de drone au fost găsite pe teritoriul statului vecin.