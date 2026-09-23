 Naoki Nakamura și-a sărbătorit ziua de naștere câștigând pe trambulina de la Râșnov | adevarul.ro
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Naoki Nakamura și-a sărbătorit ziua de naștere câștigând pe trambulina de la Râșnov

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Cei mai buni săritori cu schiurile din lume s-au întrecut la FIS Ski Jumping Summer Grand Prix 2026 în complexul de pe Valea Cărbunării din județul Brașov.

Naoki Nakamura a primit un tort chiar la festivitatea de premiere
Naoki Nakamura a primit un tort chiar la festivitatea de premiere Foto: Federația Română de Schi și Biatlon / Tadeusz Mieczyński

Ediția din acest an a competiției a fost folosită și ca o repetiție pentru întrecerea pe care Râșnovul o va găzdui între 14 și 21 februarie 2027, în cadrul Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE). Au participat 80 de sportivi din 19 țări: Austria, Canada, China, Cehia, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Japonia, Kazahstan, Norvegia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ucraina și Statele Unite ale Americii. Întrecerea s-a desfășurat pe trambulina HS97.

Anna Twardosz (Polonia) a câștigat concursul în ambele zile
Anna Twardosz (Polonia) a câștigat concursul în ambele zile Foto: Federația Română de Schi și Biatlon / Tadeusz Mieczyński

În prima zi de concurs, sâmbătă, 19 septembrie, podiumul a fost ocupat, la feminin, de Anna Twardosz (Polonia), urmată de Ringo Miyajima (Japonia) și Bing Dong (China). La masculin, victoria i-a revenit japonezului Naoki Nakamura, care a fost urmat de Jason Colby (SUA) și Kristoffer Eriksen Sundal (Norvegia). Sportivul nipon a avut parte de un moment special la Râșnov, obținând această victorie chiar în ziua în care a împlinit 30 de ani. Succesul i-a asigurat și clasarea pe primul loc al clasamentului general al Summer Grand Prix 2026, înaintea ultimei etape a sezonului.

Născut în 19 septembrie 1996, la Sapporo, Naoki Nakamura a fost medaliat cu bronz pe echipe la Campionatele Mondiale de schi nordic pentru juniori în 2016. Sora sa mai mică, Anju Nakamura, concurează la combinată nordică. Cel mai bun rezultat individual obținut de el până în prezent este locul 3 în concursul de la Ruka, în sezonul 2022–2023.

În ziua următoare, Anna Twardosz a obținut o nouă victorie la feminin. Podiumul a fost completat de Ping Zeng (China) și Ema Klinec (Slovenia). La masculin, s-a impus americanul Jason Colby, cu 244,9 puncte (91 și 93,5 m), urmat de Pawel Wasek, cu 234,1 puncte (92 și 87,5 m), și de kazahul Danil Vasiliev, 233,5 puncte (89 și 91 m).

Japonezul Naoki Nakamura s-a impus în primul concurs de la Râșnov
Japonezul Naoki Nakamura s-a impus în primul concurs de la Râșnov Foto: Federația Română de Schi și Biatlon / Tadeusz Mieczyński

Japonezul Naoki Nakamura, câștigătorul de sâmbătă, a ocupat locul șapte.

După etapa de la Râșnov, Ema Klinec conduce în clasamentul general feminin al Summer Grand Prix, în timp ce Naoki Nakamura și-a asigurat deja titlul la masculin. Niponul are 428 de puncte, fiind urmat de Danil Vasiliev, 201 puncte, și austriacul Daniel Tschofenig, 200 puncte. Klinec are 345 puncte, fiind urmată de japoneza Yuki Ito, 278 puncte, și de Anna Twardosz, 274 puncte.

Ultima etapă va avea loc în Germania, la Klingenthal, pe 24 octombrie.

Brașoveanca Daniela Toth s-a calificat de două ori în finală

România a avut trei reprezentanți în concurs: Daniela Toth Haralambie, Daniel Cacina și Mihnea Spulber. Brașoveanca a reușit să se califice în manșa finală în ambele zile. Sâmbătă, ea a încheiat concursul pe locul 19, cu 199,7 puncte, după sărituri de 92,5 și 86,5 metri. Duminică, Daniela a terminat pe poziția a 16-a, cu 170,6 puncte, după sărituri de 84 și 80 de metri. Cele două clasări în Top 20 au făcut ca reprezentanta României să încheie competiția de la Râșnov pe locul 37 în clasamentul general al Grand Prix-ului.

FOTO Regal de sărituri cu schiurile la Râşnov
Daniela Toth Haralambie e cea mai valoroasă săritoarele cu schiurile a României
Daniela Toth Haralambie e cea mai valoroasă săritoarele cu schiurile a României Foto: Federația Română de Schi și Biatlon / Tadeusz Mieczyński

La masculin, Mihnea Spulber a încheiat competiția de la Râșnov pe locul 37 în clasamentul general al Grand Prix-ului, cu 73,7 puncte, după o săritură de 77,5 metri, în timp ce Daniel Cacina s-a clasat pe 40, cu 69,4 puncte, după o săritură de 75 de metri. Duminică, Daniel Cacina a fost pe 35, în timp ce Mihnea Spulber a terminat pe 44.

Se va monta o instalație de nocturnă pe Valea Cărbunarii

În vederea organizării întrecerii de sărituri cu schiurile din cadrul FOTE 2027, Complexul Olimpic de Sărituri cu Schiurile de pe Valea Cărbunării va intra într-un amplu proces de modernizare. Proiectul este posibil datorită continuării parteneriatului tradițional dintre Federația Română de Schi și Biatlon și Primăria Orașului Râșnov. Lucrările vor include reabilitarea trambulinelor și instalarea unui sistem de nocturnă, care va permite, în viitor, organizarea competițiilor inclusiv pe timp de seară.

Complexul de pe Valea Cărbunării s-a modernizat tot mai mult în ultimii ani
Complexul de pe Valea Cărbunării s-a modernizat tot mai mult în ultimii ani Foto: Federația Română de Schi și Biatlon / Tadeusz Mieczyński
România va organiza Cupa Mondială feminină de sărituri cu schiurile

Puiu Gaspar, președintele Federației Române de Schi Biatlon, a declarat la final: „Suntem foarte mândri că România a reușit să organizeze din nou un eveniment de nivel internațional, care a adus la Râșnov sportivi din 19 țări. Competițiile de pe Valea Cărbunării fac parte deja din tradiția organizării de concursuri internaționale de sărituri cu schiurile în România și ne bucurăm că putem continua an de an. Pentru noi, această ediție are și o importanță aparte prin apropierea FOTE 2027, competiție care va fi găzduită pentru a doua oară în România. Râșnovul va avea un rol important, urmând să găzduiască probele de sărituri cu schiurile. Până atunci, baza de pe Valea Cărbunării va beneficia de lucrări importante, inclusiv înlocuirea zonei de elan a trambulinei K90 și instalarea unui sistem de nocturnă. Experiența acumulată prin organizarea constantă a competițiilor internaționale ne ajută să pregătim baza și din punct de vedere sportiv și organizatoric pentru următoarele evenimente. Mulțumim autorităților locale și județene, partenerilor, sponsorilor, voluntarilor și tuturor celor care au contribuit la organizarea competiției de la Râșnov”.

Suprafața artificială a trambulinei permite disputarea concursului și în lipsa zăpezii
Suprafața artificială a trambulinei permite disputarea concursului și în lipsa zăpezii Foto: Federația Română de Schi și Biatlon / Tadeusz Mieczyński

Romania a găzduit pentru prima dată o ediție FOTE în februarie 2013, tot la Brașov și la bazele sportive din apropiere, dedicate sporturilor de iarnă.

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