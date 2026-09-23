Roboții de război ucraineni, echipați cu microfoane și difuzoare, ascultă trupele ruse și transmit mesaje de îndemn la predare

Dezvoltatorii ucraineni echipează roboții de luptă cu microfoane și difuzoare, transformându-i în „spioni” mobili care pot urmări mișcările trupelor ruse, pot îndemna soldații inamici să se predea și pot comunica cu propriii militari aflați în dificultate.

Robot de luptă terestru ucrainean Foto: Profimedia

Ucraina folosește tot mai mult vehicule terestre fără pilot pentru a lansa atacuri, a transporta echipamente, a evacua răniți și a amplasa mine, în timp ce operatorii le controlează de la distanță, din poziții aflate departe de pericol. Tot mai frecvent, aceste vehicule sunt folosite și pentru comunicare pe front și pentru culegerea de informații.

Multe dintre roboții din flota ucraineană, aflată în plină expansiune, sunt dotați cu microfoane, folosite pentru a detecta prezența trupelor și a echipamentelor militare ruse din apropiere.

Microfoane și difuzoare: roboții care „aud” și vorbesc cu inamicul

Tot mai mulți roboți sunt echipați și cu difuzoare, care permit comunicarea cu soldații — astfel, militarii ucraineni aflați în poziții dispersate pot cere ajutor, iar unele unități au reușit chiar să transmită mesaje prin care soldații ruși sunt îndemnați să renunțe la luptă.

Compania ucraineană DevDroid a început recent să monteze pe roboții săi difuzoare capabile să redea sunet live sau înregistrări audio, pentru că „uneori trebuie să transmitem un mesaj către inamic sau către propriii soldați”, a declarat pentru Business Insider Oleg Fedorîșîn, directorul de cercetare-dezvoltare al companiei.

Soldați ruși care s-au predat în fața roboților

Există înregistrări video cu soldați ruși predându-se în fața unor roboți de luptă ucraineni, inclusiv unii produși de DevDroid. Alte companii ucrainene, precum Roboneers, au distribuit, la rândul lor, exemple de roboți care transmit mesaje de predare către trupele ruse. Unele unități ucrainene susțin că au reușit, de asemenea, să difuzeze astfel de mesaje și prin intermediul difuzoarelor montate pe dronele aeriene.

Roboții ca „punte de comunicare” pe câmpul de luptă

Potrivit lui Fedorîșîn, difuzoarele le permit soldaților ucraineni să ceară muniție sau să transmită informații esențiale colegilor de pe front. Roboții, spune el, pot funcționa ca o „punte de comunicare” atunci când stațiile radio nu pot fi folosite. Astfel de sisteme au fost utilizate pentru a comunica cu soldați blocați sau pentru a coordona evacuarea răniților.

Microfoanele reprezintă o componentă mai veche, montată de DevDroid pe toate vehiculele sale terestre fără pilot, a explicat Fedorîșîn. Potrivit lui, acestea sunt „extrem de utile”, transformând roboții terestri în instrumente de luptă capabile nu doar să vadă, ci și să „audă” inamicul, oferind unităților ucrainene informații suplimentare pentru deciziile tactice.

Sunetul, un avantaj față de camerele video

Compania precizează că tehnologia sa transmite în timp real, către operator, sunetul captat de microfoanele de la bordul robotului, oferind „o percepție valoroasă asupra mediului înconjurător”, informații suplimentare față de cele obținute doar prin camerele video. Acestea din urmă pot monitoriza zone și pot ajuta la evaluarea stării unui soldat rănit, însă vizibilitatea poate fi limitată de teren, de exemplu de iarba înaltă.

Potrivit DevDroid, „sunetul din mediul înconjurător poate dezvălui mișcarea unor persoane sau vehicule, precum și alte activități care pot rămâne în afara câmpului vizual al camerelor”.

Inovație continuă: actualizări în câteva zile

Această funcție de culegere a informațiilor reprezintă un rol relativ nou pentru roboții tereștri ucraineni. Lupta evoluează atât de rapid încât tacticile și armamentul pot deveni depășite în doar câteva săptămâni, ceea ce impune actualizări constante. Industria de apărare ucraineană adaugă permanent funcții noi.

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Producători ucraineni de armament, precum DevDroid, colaborează îndeaproape cu militarii și cu unitățile de pe front, pentru a se asigura că echipamentele răspund nevoilor reale. Fedorîșîn a precizat că firma sa oferă asistență non-stop, 24 de ore din 24, fiecărei unități care folosește sistemele companiei. Potrivit lui, o solicitare de ajutor trimisă la 3:30 dimineața primește răspuns, iar unele probleme pot fi rezolvate de la distanță, în doar câteva minute.

El a mai spus că firma poate proiecta o actualizare nouă, o poate testa împreună cu o brigadă, iar apoi o poate implementa în toate sistemele aflate deja pe front în decurs de o săptămână. Echipamentele sunt concepute astfel încât să poată fi actualizate cât mai ușor posibil, „la fel ca telefoanele mobile sau sistemele de operare”, a explicat el.

Astfel, trupele primesc roboți cu capacități îmbunătățite de culegere a informațiilor sau chiar capabili să tragă cu arme precum lansatoare antitanc RPG, funcții introduse ca răspuns direct la cererile soldaților.

Ucraina își extinde flota de roboți de luptă

Ucraina își extinde flota de roboți de luptă, transferând tot mai multe misiuni realizate anterior de oameni către mașini. Kievul a declarat, de exemplu, că își dorește ca logistica de pe linia frontului să fie realizată în totalitate de roboți.

Aliații occidentali își dezvoltă, la rândul lor, capacitățile în domeniul roboților terestri, ca răspuns la ceea ce observă pe front, în Ucraina. Fedorîșîn a menționat că astfel de vehicule ar putea deveni esențiale în conflictele viitoare. Deși tancurile și blindatele moderne oferă o forță de foc mai mare, ele sunt costisitoare și greu de înlocuit rapid. În schimb, roboții sunt „relativ ieftini” și mult mai simplu de produs.

Ucraina a folosit drone bombardiere grele pentru a lansa roboți-explozivi kilometri în spatele liniilor ruse, într-o operațiune secretă.

O unitate ucraineană a folosit drone bombardiere grele pentru a lansa roboți de luptă în spatele liniilor rusești, ca parte a unei operațiuni secrete despre care susține că a contribuit la recucerirea mai multor localități.

Al Treilea Corp de Armată al Ucrainei a anunțat duminică că Operațiunea Vivaldi, desfășurată în apropierea orașului Liman, din estul țării, a permis până acum redobândirea controlului asupra a 125 de kilometri pătrați de teritoriu, dintre care 50 de kilometri pătrați recuceriți direct de sub ocupația rusă.

„Tăcere informațională maximă”

Multe detalii ale acestei operațiuni importante rămân nedivulgate, întrucât aceasta se desfășoară în condiții de „tăcere informațională maximă”, a declarat generalul de brigadă Andrii Bilețki, comandantul Corpului al Treilea de Armată, într-un mesaj video distribuit de unitate.

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El a dezvăluit însă una dintre tacticile-cheie pe care unitatea susține că a fost prima din lume care a folosit-o.

„Corpul al Treilea de Armată a fost primul din lume care a început să desfășoare sisteme robotice terestre prin transport aerian”, a spus el, precizând că „dronele noastre bombardiere grele livrează roboți terestri de tip kamikaze la peste 10 kilometri în spatele liniilor inamice”.

Roboții, în fața infanteriei

Ucraina folosește tot mai mult atât drone aeriene, cât și roboți terestri în lupta împotriva invaziei ruse, utilizându-i pentru cercetare și pentru atacuri în zone considerate prea periculoase pentru trupele umane.

Potrivit lui Bilețki, în timpul operațiunilor de asalt, dronele și vehiculele terestre fără pilot „înaintează întotdeauna în fața infanteriei”, contribuind la deschiderea drumului pentru trupele care urmează.

Corpul de armată a precizat, într-o postare separată publicată luni, că roboții au devenit o componentă esențială a ofensivei, realizând peste 15.700 de misiuni reușite și transportând aproximativ 3.300 de tone de echipamente și provizii.

Lovituri asupra punctelor de comandă și a logisticii ruse

Unitatea a mai transmis că, pe durata operațiunii, artileria și sistemele fără pilot au lovit puncte de comandă rusești, noduri de comunicații, structuri logistice, treceri peste râuri și rezerve militare.

Potrivit sursei citate, sistemele ucrainene de apărare antiaeriană și de război electronic au creat un „scut de protecție” deasupra zonei de luptă, orbind forțele ruse și împiedicându-le să identifice modul de desfășurare a operațiunii.