Președintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul rus Vladimir Putin la summitul G20 pe care Statele Unite îl vor găzdui în luna decembrie, la Miami. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat Marco Rubio, după o întâlnire cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, în marja Adunării Generale a ONU.

Donald Trump și Putin în Alaska (arhivă) Foto: AFP

Rubio a explicat că invitația are scopul de a facilita dialogul direct între lideri aflați în conflict, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Pentru a soluționa problemele, trebuie să te întâlnești cu oamenii cu care ești în dezacord sau cu care ai putea avea divergențe. Din acest motiv, l-am invitat pe președintele Putin la G20”, a explicat secretarul de stat american.

Șeful diplomației americane a adăugat că prezența lui Putin ar permite discuții nu doar cu Trump, ci și cu alți lideri internaționali:

„Considerăm că aceasta este o ocazie pentru el să discute nu doar cu președintele, ci și cu alți lideri mondiali”.

Washingtonul încearcă să obțină un armistițiu energetic

Marco Rubio a îndemnat Moscova și Kievul să accepte un armistițiu limitat care să vizeze infrastructura energetică, subliniind că SUA fac eforturi pentru a facilita un acord:

„Cele două părți și-au exprimat interesul pentru un armistițiu limitat care să implice energia. Desigur, nu este ușor, dar ambele părți au spus că sunt interesate”, a argumentat Rubio.

Secretarul de stat american a precizat că un astfel de armistițiu nu ar pune capăt războiului, dar ar putea reprezenta o „platformă” pentru negocieri mai ample.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere de luni de zile un armistițiu complet sau parțial asupra infrastructurii energetice, însă Kremlinul a respins constant această variantă, afirmând că dorește un acord de încetare definitivă a conflictului, nu un armistițiu „inutil”.

După întâlnirea cu Trump la ONU, Zelenski a declarat că atât Kievul, cât și Washingtonul „doresc să vadă acest război absurd desfășurat de Rusia încheindu-se înainte de iarnă”, menționând că discuțiile au vizat „măsuri de dezescaladare care ar putea deschide calea diplomației”.