Siegfried Mureșan: „Ideea ca eu să îmi dau demisia din Parlamentul European a venit de la un europarlamentar socialist codaș”. Ironii la adresa lui Sorin Grindeanu

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a reiterat miercuri seară, 23 sptembrie, că nu are de gând să renunțe la mandatul de eurodeputat și a sugerat că ideea nu i-ar aparține, de fapt, lui Sorin Grindeanu, ci unui membru PSD din legislativul european.

Siegfried Mureșan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Mureșan a amintit la Postul B1 TV că PNL a câștigat alegerile europarlamentare din 2019:

„În 2019 noi am bătut PSD la alegerile europarlamentare (...) cred că noi le-am făcut un bine lor, și nu ei nouă”.

Premierul desemnat a adăugat că performanța listei comune PSD - PNL din 2024 s-a datorat eurodeputaților liberali, nu celor social-democrați:

„E clar că nu codașii pe care i-a pus PSD pe acea listă (...) au tras lista în sus, ci mai degrabă colegii serioși puși de PNL”.

Eurodeputatul a amintit că Sorin Grindeanu nu i-a cerut demisia lui Eugen Tomac atunci când acesta a fost desemnat prim-ministru:

„Când europarlamentarul Tomac a fost desemnat, domnul Grindeanu își făcea fotografii cu domnul Tomac, nu a avut aceeași solicitare”.

Mureșan a amintit și propriul precedent al președintelui PSD: „Când domnul președinte al Consiliului Județean Timiș Sorin Grindeanu a venit ca prim-ministru… a spus public că își va da demisia de la Consiliul Județean după ce depune jurământul și după votul de învestitură”.

„Sorin Grindeanu știu că se concentrează mult pe activitatea din Parlamentul României și pe a face bine românilor, ducând PSD-ul de la 23% la 13%”

Premierul desemnat a continuat cu o serie de ironii la adresa liderului social-democrat.

„Domnul președinte Sorin Grindeanu știu că se concentrează mult pe activitatea din Parlamentul României și pe a face bine românilor, ducând PSD-ul de la 23% la 13%, dar e firesc ca domnia să nu se concentreze foarte mult pe activitatea din Parlamentul European. Ca atare, nu îi iau această declarație în nume de rău, deoarece știu că ideea nu a venit de la domnia sa”.

În opinia sa, solicitarea demisiei nu ar fi venit de la Grindeanu:

„Nu îi iau această declarație în nume de rău, deoarece știu că ideea nu a venit de la domnia sa. Sunt convins că ideea ca eu să îmi dau demisia din Parlamentul European a venit de la un europarlamentar socialist codaș, care probabil știe că singura lui șansă să mai urce cu un loc în ierarhia Parlamentului European (...) este dacă eu nu-i mai stau în drum”.

Amintim că Sorin Grindeanu i-a cerut premierului desemnat, Siegfried Mureșan, să renunțe la mandatul de europarlamentar pentru a demonstra că își dorește cu adevărat funcția de prim-ministru.

Ca reacție, eurodeputatul Dragoș Pîslaru l-a acuzat de dublu standard și i-a amintit că, atunci când președintele l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru un cabinet din care PSD făcea parte, „nu a șoptit nici măcar un cuvințel despre necesitatea demisiei domnului Tomac din Parlamentul European”.