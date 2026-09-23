Carabinierii au descoperit peste 3,2 milioane de euro ascunși în pereții unei locuințe din Caivano, provincia Napoli din Italia, în cadrul unei operațiuni ample coordonate de Parchetul din Napoli, care a vizat mafia italiană. Odată cu banii, anchetatorii au găsit și 11 ceasuri de lux.

Foto: captură YouTube Carabineri Napoli / Corriere della Sera

Bancnotele, toate de 50 de euro, erau înfoliate și aranjate cu grijă în spațiile ascunse din structura locuinței, relatează publicația italiană Blitz Quotidiano.

Descoperirea a fost făcută de carabinierii din cadrul Nucleului Investigativ Castello di Cisterna și ai secțiilor operative din Caivano și Casoria.

În imaginile făcute publice, oamenii legii pot fi văzuți în timp ce sparg podeaua și extrag pachetele cu bancnote, pe care le depozitează apoi în mai multe recipiente și le transportă cu gălețile.

Acțiunea a avut loc în cadrul unei anchete lansate în 2023, care a condus luni la reținerea a 34 de persoane. Suspecții ar face parte dintr-o structură infracțională asociată clanului Angelino, activ în zonele Caivano și Casoria, care recurge la metode de tip mafiot pentru traficul de droguri.

Dintre cele 34 de persoane reținute, 23 persoane au fost plasate în arest preventiv, iar celelalte 11 au fost plasate în arest la domiciliu.

Persoanele implicate sunt cercetate pentru asociere de tip mafiot, trafic de droguri, deținere de stupefiante în vederea comercializării, deținere și port de arme, șantaj și alte infracțiuni de tip mafiot.