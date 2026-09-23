 Negocierile dintre PNL, USR și UDMR pentru ministerele Guvernului Mureșan s-au blocat. Fritz i-ar fi enervat pe Bolojan și Hunor | adevarul.ro
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Negocierile dintre PNL, USR și UDMR pentru ministerele Guvernului Mureșan s-au blocat. Fritz i-ar fi enervat pe Bolojan și Hunor

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Negocierile pentru formarea Guvernului Mureșan purtate de PNL, USR și UDMR s-au blocat miercuri seară, 23 septembrie, au declarat pentru Antena3.ro surse participante la discuții. Pretențiile ridicate de liderul USR, Dominic Fritz, privind împărțirea ministerelor ar fi iritat atât delegația PNL, cât și pe cea a UDMR.

PNL, USR și UDMR au împreună 171 de voturi.
PNL, USR și UDMR au împreună 171 de voturi. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

„USR vrea tot”, au explicat sursele citate, care au relatat că Dominic Fritz ar fi solicitat portofolii-cheie precum Economie, Transporturi, Apărare, Externe, Justiție și Muncă, ministere avizatoare și cu reprezentare în CSAT.

Cererile ar fi fost considerate exagerate, iar Ilie Bolojan ar fi reacționat iritat: „Eu cu ce mai rămân?”.

UDMR ar vrea Justiția, Fritz refuză

Potrivit discuțiilor, USR ar fi cerut 6 ministere, PNL 7, UDMR ar urmând să primească 4 portofolii:  Dezvoltare, Agricultură și Cultură. Uniunea ar fi cerut cerut însă Justiția, argumentând că are nevoie de un minister avizator și că a fost „nedreptățită” în negocierile anterioare.

Fritz nu a acceptat, spunând că are „5 oameni care își doresc Justiția, toți specialiști” și că USR „vrea să rezolve problemele din Justiție”, spun sursele citate de Antena 3.

UDMR a replicat că nu înțelege de ce maghiarii nu sunt considerați calificați pentru CSAT. Discuțiile s-ar fi încheiat fără acord.

Cine ar intra în Guvernul Mureșan

Sursele politice subliniază că Dominic Fritz nu poate fi vicepremier, având interdicție de a ocupa funcții publice timp de trei ani. Nici Kelemen Hunor nu va intra în Guvern. În schimb, Ilie Bolojan ar putea fi propus vicepremier și ministru de Interne.

Printre numele vehiculate pentru cabinet se numără, potrivit acelorași surse:

Cătălin Drulă (USR) - Transporturi

Irineu Darău (USR) - Economie

Radu Miruță (USR) - Apărare

Oana Țoiu (USR) - Externe

Tanczos Barna (UDMR) - Agricultură

Cseke Attila (UDMR) - Dezvoltare

Mureșan are nevoie de PSD pentru a trece guvernul.

Pe câte voturi se bazează Guvernul Mureșan

Amintim că liderul UDMR a explicat că PNL, USR și UDMR au împreună 171 de voturi. Cu sprijinul minorităților, ar ajunge la 188. Neafiliații ar putea ridica totalul la 208, însă pragul pentru învestire este de 233 de voturi.

„Cifrele nu mint. Suntem departe încă de 233”, a spus Kelemen Hunor săptămâna aceasta, adăugând că, dacă scorul va fi sub acest prag, „ne apropiem de anticipate”.

Programul lui Mureșan

Partidul Național Liberal (PNL) a transmis, miercuri, 23 septembrie, care sunt liniile directoare din programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan. 

„Propun oamenilor o guvernare corectă, axată pe creștere economică și pe continuarea reformelor realizate până acum de Guvernul Ilie Bolojan. Vreau să construim un stat mai eficient, să eliminăm privilegiile și sinecurile, să folosim mai bine banul public, să reducem risipa și să le oferim cetățenilor servicii mai bune”, a declarat Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că programul urmărește stimularea economiei și crearea de noi locuri de muncă, reducerea deficitului, precum și combaterea corupției și evaziunii fiscale.

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