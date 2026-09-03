Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE: Vladimir Lipaev respinge acuzațiile privind atacul din Leipzig: „Absurd, ridicol, fără dovezi”

Ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, a fost convocat joi la Ministerul Afacerilor Externe, în contextul incidentului cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle, atribuit oficial de autoritățile germane Rusiei. Diplomatul rus a respins acuzațiile și le-a catalogat drept „absurde”, „ridicole” și lipsite de dovezi.

Ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev. Foto: Facebook

Potrivit lui Vladimir Lipaev, în cadrul întâlnirii de la MAE, partea română și-a exprimat solidaritatea față de Germania și a protestat în legătură cu presupusele acțiuni hibride atribuite Federației Ruse.

„În cadrul întâlnirii, partea română şi-a exprimat solidaritatea cu Germania şi a protestat faţă de presupusele acţiuni hibride întreprinse de Federaţia Rusă, menite să divizeze societatea europeană”, a declarat ambasadorul rus, relatează publicaţia TASS, citată de News.ro.

Lipaev susține că reprezentanții Rusiei au respins categoric acuzațiile formulate de partea română.

„Din partea noastră, toate aceste acuzaţii au fost respinse ca fiind absurde, ridicole, nefondate şi fără dovezi”, a afirmat ambasadorul Federației Ruse în România.

Convocarea diplomatului rus fusese anunțată miercuri de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, care a precizat că România acționează în solidaritate cu Germania și cu celelalte state europene care au reclamat acțiuni hibride rusești.

Oana Țoiu: „Nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei”

Într-un mesaj transmis pe platforma X, Oana Țoiu a explicat că România își menține poziția fermă în calitate de stat membru al Uniunii Europene și al NATO.

„În contextul în care autorităţile germane au stabilit responsabilitatea Rusiei pentru atacul cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle, acţionăm uniţi şi ferm, în calitate de state membre ale UE şi aliaţi NATO. România îşi exprimă solidaritatea deplină cu Germania şi cu celelalte state europene care s-au confruntat cu acţiuni hibride ruseşti iresponsabile şi persistente, cu ingerinţe şi provocări. România se numără printre aceste state. Astfel de acţiuni nu vor rămâne fără răspuns.

Am decis să convocăm ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti la Ministerul Afacerilor Externe. Mesajul nostru este clar: nu vom tolera acţiunile hibride ale Rusiei şi vom răspunde uniţi. Nu va exista impunitate. Descurajarea presupune atât capacitatea de a fi pregătiţi pentru apărare, cât şi voinţa de a impune un cost real agresorului”, a transmis ministrul român de Externe.

Germania a atribuit oficial Rusiei incidentul de la Leipzig

Guvernul german a anunțat marți că atribuie Federației Ruse responsabilitatea pentru incidentul cu dronă produs în apropierea aeroportului Leipzig/Halle și a anunțat o serie de măsuri ca răspuns.

Printre acestea se numără închiderea consulatului general al Federației Ruse din Bonn până la 18 septembrie, denunțarea acordului privind activitatea „Casei Ruse” din Berlin, intensificarea controalelor la frontieră pentru cetățenii ruși și măsuri suplimentare împotriva așa-numitei „flote fantomă” ruse.

La rândul său, ambasadorul Rusiei în Germania, Serghei Neceaev, a respins acuzațiile formulate de autoritățile germane, pe care le-a calificat drept nefondate și absurde.