 Două sisteme antiaeriene modernizate de Rheinmetall pentru România n-au trecut testele de recepție. Ce spune președintele Nicușor Dan | adevarul.ro
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Două sisteme antiaeriene modernizate de Rheinmetall pentru România n-au trecut testele de recepție. Ce spune președintele Nicușor Dan

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Primele două sisteme antiaeriene Oerlikon GDF 103 modernizate de compania germană Rheinmetall pentru lupta antidronă nu au trecut testele de recepție, deși ar fi trebuit livrate în aprilie 2026, potrivit  G4Media,

Rheinmetall a invocat „disfuncții de natură tehnică”
Rheinmetall a invocat „disfuncții de natură tehnică” Foto: Shutterstock

Potrivit documentelor MApN consultate de sursa citată, unele subsisteme „nu îndeplineau integral cerințele specificației tehnice”, iar furnizorul și-a asumat înlocuirea lor. România a aplicat penalități pentru întârziere.

MApN a transmis că noul termen estimat de livrare pentru primele două sisteme este luna septembrie 2026.

Contract de 328 milioane de euro, patru sisteme modernizate

Romtehnica a atribuit în decembrie 2023 un contract-cadru de 328 milioane de euro companiei Rheinmetall Landsysteme GmbH, pentru modernizarea a patru sisteme formate din 24 de tunuri antiaeriene Oerlikon GDF 103. Modernizarea include tunuri gemene de 35 mm GDF009 TREO, sistem de conducere a focului Skymaster, radar X‑TAR3D și capabilități C‑RAM (Counter‑Rocket, Artillery and Mortar).

Primele două sisteme, în valoare de 166 milioane de euro, trebuiau livrate în 24 de luni, iar următoarele două, în valoare de 162 milioane de euro, în 36 de luni.

Probleme tehnice și lanț de aprovizionare

MApN arată că Rheinmetall a invocat „disfuncții de natură tehnică” și dificultăți în lanțul de aprovizionare. Penalitățile vor continua „până la semnarea, fără obiecții, a procesului-verbal de recepție”.

Ce spune președintele Nicușor Dan

Într-un interviu acordat în exclusivitate postului Antena 3 CNN președintele Nicușor Dan a făcut declarații pe tema sistemelor antiaeriene care au picat testele:

„Se mai întâmplă. E o procedură de rcepție care se poate corecta. Din câte înțeleg nu este pe programul SAFE, este o achiziție anterioară a statului român. Se întâmplă lucrurile astea”.

Capabilitățile antidronă ale României

În prezent, România folosește sistemul american MEROPS pentru detectarea și neutralizarea dronelor, precum și sisteme Gepard și un ansamblu integrat de senzori și radare, arată G4Media.

Piloții de F‑16 sunt singurii care au doborât până acum drone rusești intrate în spațiul aerian românesc.

Armata are în plan achiziții suplimentare pentru o arhitectură C‑UAS stratificată, inclusiv sisteme SKYNEX, SKYRANGER 35, MILLENNIUM, MANPAD Mistral și radare Gap Filler, finanțate prin programul SAFE.

Cât de eficiente ar fi sistemele Oerlikon modernizate

Generalul Ștefan Dănilă, fost șef al Armatei, spune că aceste sisteme sunt utile pentru apărarea obiectivelor sensibile, potrivit G4Media.

Sunt utile dacă sunt integrate într-un sistem de comandă‑control”, explică generalul, avertizând că dronele rătăcite vor necesita în continuare intervenții ale avioanelor, iar operarea sistemelor va presupune suplimentarea și instruirea personalului.

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