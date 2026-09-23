 Siegfried Mureșan: „Mi-aș dori să indexăm pensiile și salariile”. Cum argumentează premierul desemnat promisiunea că nu vor crește taxele | adevarul.ro
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Siegfried Mureșan: „Mi-aș dori să indexăm pensiile și salariile”. Cum argumentează premierul desemnat promisiunea că nu vor crește taxele

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Premierul desemnat Siegfried Mureșan insistă că un guvern condus de el nu va majora taxele, argumentând că situația bugetară a României s-a stabilizat. Mai mult, spune că își dorește indexarea pensiilor și salariilor în 2027, după doi ani fără creșteri.

Mureșan spune că își dorește indexarea pensiilor și salariilor
Mureșan spune că își dorește indexarea pensiilor și salariilor Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Siegfried Mureșan a explicat miercuri seară, la postul B1 TV, că România a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere fiscal, însă presiunea asupra bugetului s-a redus:

„România a fost într-o situație la limită din punct de vedere al bugetului, cu deficitul de 9,3% în urmă cu un an jumate. Acum, România este stabilizată, dar nu va curge lapte și miere în următoarea perioadă, fiindcă nu este de unde”.

Premierul desemnat a subliniat că nu vede motive pentru noi majorări de taxe:

Nu vom crește taxele, fiindcă nu mai avem deficit de 9,3% încât trebuia să facem ceva. Nu e nevoie de creștere de taxe. Trebuie să continuăm cursul de consolidare fiscală”.

Siegfried Mureșan afirmă că își dorește indexarea pensiilor și salariilor

Întrebat despre posibilitatea creșterii pensiilor și salariilor bugetarilor, premierul desemnat a spus că își dorește ca acest lucru să se întâmple odată cu bugetul pe 2027:

„În doi ani de zile, pensiile și salariile nu au mai fost indexate. Ca atare, mi-aș dori să indexăm pensiile și salariile când vom face legea bugetului pe anul 2027, în decembrie”, a explicat  Siegfried Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că decizia va depinde de spațiul fiscal disponibil:

„Atunci vom vedea exact ce ne permitem și tot ce ne permitem pentru pensionari, pentru oamenii din sistemul public vom face. Dorința mea este să indexăm pensiile și salariile”.

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