Candidații partidului pro-rus al fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, scoși din cursa pentru alegerile parlamentare

Candidații partidului pro-rus al fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, au fost scoși din cursa pentru alegerile parlamentare, decizia fiind luată de autoritatea electorală de la Chișinău. Responsabilii formațiunii Inima Moldovei, parte a Blocului Patriotic, nu au formulat deocamdată un punct de vedere.

UPDATE Reprezentanții CEC au subliniat că partidul Inima Moldovei nu poate participa la acest scrutin.

,,În aceste condiții, Comisia a atestat că, în urma limitării activității Partidul Politic Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI” și în consecință interdicția de a participa în comun la alegeri, urmează a fi excluși din lista candidaților înregistrați din partea Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”, toți candidații desemnați de către partid.Comisia Electorală Centrală nu a anulat înregistrarea concurentului electoral Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”. Cu toate acestea, excluderea candidaților din listă și repoziționarea celor rămași are drept rezultat diminuarea cotei de reprezentare în cazul candidaților în afara pragului admisibil de 60% cu 40%. Pentru a nu prejudicia dreptul de participare la alegeri a concurentului electoral Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”, Comisia a oferit acestuia un termen de 24 de ore pentru a ajusta lista de candidați în corespundere cu cerințele prevăzute de legislația electorală, deoarece modificările operate în listă nu depind de voința componentelor blocului electoral candidații cărora au rămas în listă”, se menționează într-un comunicat de presă.

Irina Vlah, lidera partidului, a calificat decizia Comisiei Electorale Centrale drept una abuzivă.

,,Această decizie reprezintă ultimul act dintr-un spectacol politic, pus la cale cu mult timp în urmă cu scopul de a ne reduce la tăcere.Partidul Republican "Inima Moldovei" a atenționat la fiecare etapă a acestui spectacol despre falsurile cu care s-a operat, despre abuzurile la care s-a recurs. Am făcut numeroase apeluri, arătând fărădelegile care se comiteau în raport cu noi, dar nu a urmat nici o reacție, nici o schimbare de atitudine, ceea ce încă o dată confirmă că în ultimele săptămâni s-a implementat un scenariu împotriva noastră cu roluri clar distribuite din timp.Partidul Republican "Inima Moldovei" declară cu fermitate că nu se va lăsa intimidat și redus la tăcere de aceste abuzuri. Vom continua lupta politică, pentru că o mulțime de oameni își leagă speranțele de viitor de noi. Iar cei care au implementat acest scenariu murdar împotriva noastră să nu își facă iluzii. Pentru fiecare abuz, pentru fiecare fărădelege vor răspunde”, a notat aceasta pe pagina sa de Facebook.

Știrea inițială

Decizia Comsiei Electorale Centrale (CEC) a fost pronunțată la o zi după ce activitatea partidului Inima Moldovei, parte a Blocului Patriotic, a fost limitată pentru un an pe fondul suspiciunilor de finanțare ilegală, printr-o decizie pronunțată de Curtea de Apel Centru. Aceasta poate fi contestată.

Activitate limitată

Ședința de judecată a avut loc în după-amiaza zilei de joi, 25 seotembrie, fără prezența liderei partidului Inima Moldovei. Ulterior, aceasta a reacționat printr-o postare pe internet.

,,Decizia de a limita activitatea Partidului Republican INIMA MOLDOVEI este una vădit motivată politic. De fapt, această decizie este doar o parte dintr-un amplu scenariu pus la cale de guvernare cu scopul de a reduce la tăcere formațiunea noastră.În ultimele patru săptămâni, nu a fost nici o zi în care Partidului Republican INIMA MOLDOVEI să nu i se aplice lovituri urâte, murdare și toate inspirate politic. Dar, dacă guvernarea crede că astfel ne-a redus la tăcere, se înșală amarnic.Lupta continuă, iar adevărul până la urmă va ieși la suprafață. Adevărul despre toate mizeriile organizate de PAS împotriva noastră! Adevărul despre cei care au executat ordinele criminale ale PAS, lucru pentru care vor răspunde, așa cum prevede legea!”, a notat aceasta.

Responsabilii Partidului Acțiune și Solidaritate au subliniat că ,,justiția trebuie să își facă treaba”.

Magistrații au pronunțat soluția după ce Ministerul moldovean al Justiției a cerut în instanță limitarea activității partidului Inima Moldovei care face parte din Blocul Patriotic. Cererea a fost depusă la Curtea de Apel Centru după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a notificat recent structura în acest sens.

Legături cu Kremlin

În aceeași zi, lidera partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, a fost interzisă în Polonia, Estonia și Letonia.

,,Federația Rusă se amestecă în procesele politice într-un mod fără precedent și ilegal, inclusiv, în special, în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie anul curent. Observăm cu îngrijorare implicarea unor politicieni moldoveni, inclusiv a dnei Irina Vlah, în astfel de activități”, au menționat autoritățile din Varșovia.

Anterior, autoritățile lituaniene au interzis-o pentru o perioadă de cinci ani pe Irina Vlah din cauza legăturilor sale cu Rusia.

Într-un comunicat de presă, responsabilii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Lituaniei au subliniat că măsură ce o vizează pe Irina Vlah a fost luată din „cauza legăturilor sale cu Rusia și a sprijinului activ acordat Rusiei în încercările de a influența ilegal procesele politice din Moldova. Irina Vlah vizitează frecvent Rusia, se întâlnește cu oficiali ai statului agresor și coordonează acțiuni prin care Rusia intervine în afacerile interne ale Republicii Moldova și în procesele democratice din țară, inclusiv în viitoarele alegeri parlamentare din Moldova”.

Irina Vlah a reacționat, calificând decizia drept una „stranie”.

Anterior, Guvernul Canadei a impus, de asemenea, sancțiuni împotriva Irinei Vlah. În consecință, Consiliul interinstituțional de supraveghere de la Chișinău a instituit măsuri restrictive împotriva acesteia, iar Serviciul Fiscal de Stat al Moldovei i-a înghețat fondurile și alte bunuri.

Iar la începutul acestei luni, membrii formațiunii Inima Moldovei au fost vizați de percheziții și rețineri, fiind suspectați de finanțarea ilegală a partidului.

Blocul Patriotic este format din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), al cărui lider este Vladimir Voronin, formațiunea Viitorul Moldovei, al cărei președinte este Vasile Tarlev, și Inima Moldovei, condusă de Irina Vlah.