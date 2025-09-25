search
Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
Activitatea unui partid dintr-un bloc pro-Kremlin de la Chișinău, limitată pe fondul suspiciunilor de finanțare ilegală

0
0
Publicat:

Activitatea partidului Inima Moldovei, parte a Blocului Patriotic, a fost limitată pentru un an pe fondul suspiciunilor de finanțare ilegală, printr-o decizie pronunțată de Curtea de Apel Centru. Aceasta poate fi contestată. Lidera partidului Irina Vlah a calificat hotărârea drept una politică.

Partidul, condus de Irina Vlah, nu poate activa timp de un an. FOTO: Facebook
Partidul, condus de Irina Vlah, nu poate activa timp de un an. FOTO: Facebook

 Ședința de judecată a avut loc în după-amiaza zilei de joi fără prezența liderei partidului Inima Moldovei. Ulterior, aceasta a reacționat printr-o postare pe internet.

,,Decizia de a limita activitatea Partidului Republican INIMA MOLDOVEI este una vădit motivată politic. De fapt, această decizie este doar o parte dintr-un amplu scenariu pus la cale de guvernare cu scopul de a reduce la tăcere formațiunea noastră.În ultimele patru săptămâni, nu a fost nici o zi în care Partidului Republican INIMA MOLDOVEI să nu i se aplice lovituri urâte, murdare și toate inspirate politic. Dar, dacă guvernarea crede că astfel ne-a redus la tăcere, se înșală amarnic.Lupta continuă, iar adevărul până la urmă va ieși la suprafață. Adevărul despre toate mizeriile organizate de PAS împotriva noastră! Adevărul despre cei care au executat ordinele criminale ale PAS, lucru pentru care vor răspunde, așa cum prevede legea!”, a notat aceasta. 

Reacția puterii

Responsabilii Partidului Acțiune și Solidaritate au subliniat că ,,justiția trebuie să își facă treaba”.

Magistrații au pronunțat soluția după ce Ministerul moldovean al Justiției a cerut în instanță limitarea activității partidului Inima Moldovei care face parte din Blocul Patriotic. Cererea a fost depusă la Curtea de Apel Centru după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a notificat recent structura în acest sens.

Interzisă în state europene

În aceeași zi, lidera partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, a fost interzisă în Polonia, Estonia și Letonia. 

,,Federația Rusă se amestecă în procesele politice într-un mod fără precedent și ilegal, inclusiv, în special, în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie anul curent. Observăm cu îngrijorare implicarea unor politicieni moldoveni, inclusiv a dnei Irina Vlah, în astfel de activități”, au menționat autoritățile din Varșovia. 

Anterior, autoritățile lituaniene au interzis-o pentru o perioadă de cinci ani pe Irina Vlah din cauza legăturilor sale cu Rusia.

Într-un comunicat de presă, responsabilii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Lituaniei au subliniat că măsură ce o vizează pe Irina Vlah a fost luată din ,, cauza legăturilor sale cu Rusia și a sprijinului activ acordat Rusiei în încercările de a influența ilegal procesele politice din Moldova. Irina Vlah vizitează frecvent Rusia, se întâlnește cu oficiali ai statului agresor și coordonează acțiuni prin care Rusia intervine în afacerile interne ale Republicii Moldova și în procesele democratice din țară, inclusiv în viitoarele alegeri parlamentare din Moldova”.

Irina Vlah a reacționat, calificând decizia drept una „stranie”.

Anterior, Guvernul Canadei a impus, de asemenea, sancțiuni împotriva Irinei Vlah. În consecință, Consiliul interinstituțional de supraveghere de la Chișinău a instituit măsuri restrictive împotriva acesteia, iar Serviciul Fiscal de Stat al Moldovei i-a înghețat fondurile și alte bunuri.

Iar la începutul acestei luni, membrii formațiunii Inima Moldovei au fost vizați de percheziții și rețineri, fiind suspectați de finanțarea ilegală a partidului.

Blocul Electoral Patriotic este format din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), al cărui lider este Vladimir Voronin, formațiunea Viitorul Moldovei, al cărei președinte este Vasile Tarlev, și Inima Moldovei, condusă de Irina Vlah.

Republica Moldova

