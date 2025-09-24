search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
Kremlinul o apără pe Irina Vlah, lidera unui partid din cadrul Blocului Patriotic de la Chișinău: ,,O politiciană populară”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Maria Zaharova, una dintre purtătoarele de cuvânt ale Kremlinului, sare în apărarea Irinei Vlah, lidera partidului Inima Moldovei, care riscă să-și piardă dreptul de a activa, după ce Ministerul Justiției din Republica Moldova a cerut în instanță suspendarea activității formațiunii în urma unei sesizări a autorității electorale pe fondul unor suspiciuni de finanțare ilegală.

Maria Zaharova o apără pe Irina Vlad din cadrul Blocul Patriotic. FOTO: AFP
Maria Zaharova o apără pe Irina Vlad din cadrul Blocul Patriotic. FOTO: AFP

,,În lipsa unei politici social-economice bine gândite, autoritățile mizează pe „strângerea șurubului”, adică pe represiuni împotriva opoziției și a presei independente, în special a celei de limbă rusă. Totul este justificat prin necesitatea luptei împotriva unei „amenințări din partea Kremlinului” care, în realitate, nu există. Continuă și tentativele de a limita prin instanță activitatea partidului Inima Moldovei, parte a Blocului Electoral Patriotic de opoziție, pentru o perioadă de 12 luni. Inima Moldovei este condusă de I.F. Vlah, o politiciană populară care pledează pentru restabilirea relațiilor moldo-ruse. În republică, un asemenea demers a fost calificat drept „abuz de putere” și „comandă politică”, a spus Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei. 

Una dintre purtătoarele de cuvânt ale Kremlinului a sărit în apărarea liderei partidului Inima Moldovei, parte a Blocului Patriotic, la câteva zile după ce autoritățile de la Chișinău au anunțat că au solicitat limitarea activității acestei formațiuni. 

Anunțul Ministerului moldovean al Justiției 

Responsabilii Ministerului Justiției din Republica Moldova au anunțat că au depus vineri, 19 septembrie, o cerere de chemare în judecată împotriva formațiunii Inima Moldovei. Acțiunea a fost înregistrată după notificarea transmisă de Comisia Electorală Centrală (CEC) în data de 18 septembrie.

,,Ministerul Justiției a solicitat în instanță admiterea cererii de chemare în judecată, limitarea activității partidului pe un termen de 12 luni și aplicarea măsurii asiguratorii sub formă de limitare a activității partidului pe perioada examinării cauzei, până la pronunțarea în fond. Comisia Electorală Centrală a sesizat Ministerul Justiției despre elemente care ridică suspiciuni rezonabile față de corectitudinea finanțării activității Partidului Politic Republican Inima Moldovei”, au informat reprezentanții ministerului de la Chișinău. 

Partidul Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, a calificat decizia Ministerului Justiției drept una ilegală, subliniind că este o „comandă politică”.

Recent, Irina Vlah, lidera partidului Inima Moldovei, a fost interzisă de autoritățile lituaniene pentru o perioadă de cinci ani din cauza legăturilor sale cu Rusia.

Într-un comunicat de presă, responsabilii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Lituaniei au subliniat că măsură ce o vizează pe Irina Vlah a fost luată din ,, cauza legăturilor sale cu Rusia și a sprijinului activ acordat Rusiei în încercările de a influența ilegal procesele politice din Moldova. Irina Vlah vizitează frecvent Rusia, se întâlnește cu oficiali ai statului agresor și coordonează acțiuni prin care Rusia intervine în afacerile interne ale Republicii Moldova și în procesele democratice din țară, inclusiv în viitoarele alegeri parlamentare din Moldova”.

Irina Vlah, lidera partidului Inima Moldovei, parte a Blocului Patriotic de la Chișinău, a reacționat, calificând decizia drept una „stranie”.

Anterior, Guvernul Canadei a impus, de asemenea, sancțiuni împotriva Irinei Vlah. În consecință, Consiliul interinstituțional de supraveghere de la Chișinău a instituit măsuri restrictive împotriva acesteia, iar Serviciul Fiscal de Stat al Moldovei i-a înghețat fondurile și alte bunuri.

Iar la începutul acestei luni, membrii formațiunii Inima Moldovei au fost vizați de percheziții și rețineri, fiind suspectați de finanțarea ilegală a partidului.

Blocul Electoral Patriotic este format din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), al cărui lider este Vladimir Voronin, formațiunea Viitorul Moldovei, al cărei președinte este Vasile Tarlev, și Inima Moldovei, condusă de Irina Vlah.

Republica Moldova

