Kremlinul vrea să influențeze votul moldovenilor din diasporă. Cât plătește pentru un vot

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, afirmă că Kremlinul, prin intermediul lui Ilan Șor, liderul unei grupări criminale organizate, vrea să influențeze votul moldovenilor din diasporă, cu precădere din România, Franța, Italia și Marea Britanie.

,,Avem o diasporă foarte bine pregătită, în care avem încredere și pe care ne bazăm să nu cadă pradă proceselor ilegale promovate de Federația Rusă, care încearcă să o utilizeze în scopuri de corupere electorală. Cele mai multe dintre aceste tentative se desfășoară în țările cu o diasporă numeroasă, unde astfel de acțiuni pot trece mai ușor neobservate de autoritățile de drept. Este vorba, în special, despre România, Franța, Italia, Germania și Marea Britanie, state în care comunitățile de moldoveni sunt foarte bine reprezentate”, a afimat șeful IGP.

Mită electorală mai mare

Conform șefului Poliției Republicii Moldova, Viorel Cernăuțeanu, gruparea condusă de prorusul Ilan Șor oferă în jur de 1.000 de lei moldovenești pentru un vot (aproximativ 261 de lei românești). În diaspora, sumele oferite pentru cumpărarea unui vot pot ajunge să fie de aproape șase ori mai mari.

,,Facem tot posibilul pentru a preveni aceste forme de corupere electorală și lucrăm intens cu instituțiile responsabile pentru a asigura un proces electoral corect și transparent atât în țară, cât și peste hotare”, a conchis Viorel Cernăuțeanu.

Diaspora, ținta Kremlinului

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat Kremlinul că și-a extins intervenția în alegeri, vizând și alegătorii din străinătate.

„Rușii vizează diaspora”, a afirmat lidera de la Chișinău pentru jurnaliștii de la ,,Financial Times”, acuzând Moscova că folosește preoții pentru a răspândi propagandă și că a implementat rețeaua de boti „Matryoshka” pentru a genera conținut fals, pretinzând că este media externă legitimă.

Între timp, formațiunea pro-UE fondată de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), speră să își păstreze majoritatea după scrutinul parlamentar din 28 septembrie. Lidera de la Chișinău, care a câștigat anul trecut al doilea mandat prezidențial, a spus că se teme de o repetare a tacticii din 2024, când agenți ruși ar fi generat amenințări false cu bombă la secțiile de votare din străinătate, inclusiv în Germania.

Maia Sandu a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale cu 55% din voturi datorită sprijinului masiv din diaspora moldovenească, devansându-l pe Alexandr Stoianoglo. Dacă doar buletinele de vot interne ar fi fost luate în calcul, ea ar fi pierdut alegerile pentru că alegătorii s-au întors împotriva sa din cauza costurilor în creștere la energie, legate de războiul din Ucraina, precum și a deciziei Chișinăului de a reduce dependența de aprovizionarea cu resurse energetice din Rusia.

Lidera de la Chișinău a descris alegerile parlamentare drept iminente, fiind ultima barieră în calea aderării Republicii Moldova la UE. Însă PAS se confruntă cu un adversar după ce Alexandr Stoianoglo a anunțat o coaliție a trei partide de opoziție care s-au unit pentru a înfrunta Partidul Acțiune și Solidaritate.

Alexandr Stoianoglo, fost procuror general, a susținut că Republica Moldova ar trebui să fie o punte între vest și est. Coaliția sa, Blocul Alternativa, afirmă că susține integrarea în UE, dar Maia Sandu avertizează că adversarii PAS doresc să răstoarne progresul țării și să o readucă în sfera de influență a Moscovei, au conchis jurnaliștii ,,Financial Times”.

Anterior, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie. Moscova a negat acuzațiile.