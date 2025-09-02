search
Marți, 2 Septembrie 2025
Oamenii lui Ilan Șor și ai Blocului pro-rus Patriotic, călcați de structurile judiciare. Ce acuzații li se aduc

Publicat:

Patru persoane, printre care și membri ai formațiunii Inima Moldovei, parte a Blocului Patriotic, au fost reținute, fiind suspectate de finanțarea ilegală a partidului. Tot marți, alte trei persoane afiliate oligarhului fugar Ilan Șor au fost încătușate pentru că ar fi oferit șpagă electorală.

Percheziții au avut loc și la Primăria municipiului Comrat, localitate din Găgăuzia. FOTO: Cna.md
Percheziții au avut loc și la Primăria municipiului Comrat, localitate din Găgăuzia. FOTO: Cna.md

În dimineața zilei de marți, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii, au efectuat percheziții în municipiile Chișinău și Comrat, acestea având loc „pe faptul finanțării ilegale a unei formațiuni politice”.

,,Potrivit probatoriului administrat de CNA și procurori, persoanele sunt bănuite că ar fi implicate în oferirea de mijloace financiare unor activiști politici pentru organizarea de activități cu caracter electoral. De asemenea, au fost documentate episoade de plată a salariilor în plic pentru activiști ai formațiunii, precum și cazuri de colectare a semnăturilor pentru susținerea unui politician, contra plată”, se arată în comunicatul de presă al CNA.

Mai târziu, angajații structurii au făcut publice convorbiri interceptate între suspecți. În timpul lor, se vorbește despre sumele oferite susținătorilor formațiunii Inima Moldovei.

,,Pentru luna iulie, toți agitatorii vor primi câte 1000 de lei moldovenești, dar pentru august și septembrie vor primi mai mult. Luna aceasta vă ofer câte 1000 de lei moldovenești. În august și septembrie va fi mai mult pentru că va fi alt lucru, va fi campanie electorală”, conform unei secvențe din înregistrare. 

Irina Vlah, lidera partidului Inima Moldovei, a descris acțiunile structurilor judiciare ca fiind „o provocare de joasă speță, fabricată la comanda PAS”.

,,Majoritatea celor „60 de percheziții” menționate în informațiile oficiale ale organelor de drept nu au vizat activiștii noștri, iar persoanele pomenite în interceptări nu au nicio legătură cu echipa noastră.Este evident că creșterea vizibilă a ratingului INIMA MOLDOVEI a provocat o reacție panicată la liderii grupării galbene. Drept rezultat – un nou val de represiuni împotriva opoziției reale”, a afirmat Irina Vlah, fostă bașcană a Găgăuziei și actuală lideră a formațiunii Inima Moldovei din cadrul Blocului pro-rus Patriotic. 

Cu o reacție a venit și colegul său de coaliție, Igor Dodon, fost președinte al țării și, în prezent, lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) din cadrul Blocului Patriotic.

,,Abuzurile și teroarea aplicată în raport cu membrii Blocului Patriotic și adepții partidului Inima Moldovei, al Irinei Vlah, trădează frica Guvernării PAS”, a menționat pro-rusul. 

Responsabilii puterii au reacționat, subliniind că ,,legea nu trebuie să ocolească politicienii”.

,,Oricât de mult s-ar victimiza unii dintre ei pentru a obține scor electoral, ei tot au obligația de a respecta legea. PAS luptă pentru a crea un stat de drept, unde nimeni nu e mai presus de lege și unde instituțiile își fac treaba independent, fără comenzi, fără presiune”, au menționat pentru ,,Adevărul” reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Oamenii pro-rusului Ilan Șor, vizați de percheziții

În aceeași zi, mascații de la ,,Fulger”, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), precum și procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOS) au descins în sudul Republicii Moldova, fiind efectuate 60 de percheziții într-o cauză penală ,,privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali, precum și spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.

,,Investigațiile au stabilit că un grup de persoane cu roluri bine determinate, acționând în interes material și în beneficiul organizației criminale ghidate din afara țării, au urmărit pe parcursul anului curent coruperea electoratului în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025. Astfel, suspecții ar fi transferat, convertit, lichefiat și distribuit mijloace bănești de proveniență dubioasă, utilizând aplicația mobilă PSB a băncii ruse „Promsviazybank”, instituție aflată sub sancțiuni internaționale.Totodată s-a stabilit că o parte din fondurile transferate prin „PSB” erau lichefiate prin aplicația Telegram, utilizând un bot-canal. În momentul descinderilor, pe conturile PSB ale suspecților continuau să fie efectuate tranzacții în ruble rusești, accesul la aplicație fiind posibil prin intermediul „VPN Russia”, se arată într-un comunicat de presă al Poliției din statul vecin. 

În urma descinderilor, trei persoane au fost încătușate pentru 72 de ore, precum și au fost ridicate ,,sume de bani în diferite valute; telefoane mobile și laptopuri; documente bancare și carduri de tip „МИР” ale mai multor bănci din Federația Rusă; înscrisuri de ciornă;  o armă păstrată ilegal; stații radio; un automobil de lux marca „Tesla” (achiziționat în urma activităților ilegale) și alte bunuri și obiecte relevante pentru investigații”.

Conform probelor acumulate până în prezent, membrii grupului criminal condus de Ilan Șor nu doar că ar fi mituit alegători în contextul alegerilor parlamentare din toamna acestui an, ci și că au fost instruiți de „curatori din Federația Rusă” cum să distribuie și să comenteze dezinformări pe rețelele sociale Facebook, TikTok și Telegram.

Potrivit Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Ilan Șor este principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului. 

Oligarhul pro-rus Ilan Șor a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda Bancară”, legat de dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, în anul 2014.

Magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au menținut anul trecut hotărârea Curții de Apel Chișinău și au respins recursul apărării. Prin urmare, pedeapsa este definitivă și irevocabilă.

Șor neagă acuzațiile. Acesta a fugit din Republica Moldova în 2019, când Partidul Democrat (PDM) a pierdut guvernarea, sub conducerea oligarhului Vladimir Plahotniuc. Inițial, Ilan Șor s-a refugiat în Israel, iar din februarie anul trecut se află în Federația Rusă. El deține cetățenia ambelor state.

Republica Moldova

