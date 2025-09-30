Autoritățile din Georgia refuză să felicite partidul proeuropean pentru victoria în alegerile din Republica Moldova

Formațiunea de guvernământ pro-rusă din Georgia, Visul Georgian, a ales să nu felicite partidul pro-european PAS pentru victoria în alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Întrebat de ce autoritățile georgiene nu au felicitat câștigătorii alegerilor de la Chișinăul, liderul Visului Georgian și prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobakhidze, a explicat că „atât timp cât Moldova rămâne membră a CSI, ne este dificil să o felicităm.Vom aștepta ca Moldova să iasă din CSI și atunci vom vedea, vom reanaliza problema felicitărilor”.

Decizia autorităților georgiene de a nu felicita guvernul pro-european al Moldovei este firească și se înscrie în tendința generală de schimbare a direcției politicii externe a țării. Visul Georgian a adoptat o serie de măsuri care au dus, practic, la înghețarea procesului de integrare europeană, atrăgând critici dure din partea Occidentului.

Guvernul georgian a adoptat o lege similară cu cea a Rusiei, care permite etichetarea presei independente și a organizațiilor neguvernamentale drept „agenți ai influenței străine”. În plus, a intensificat relațiile comerciale cu Rusia și a refuzat să se alăture sancțiunilor internaționale impuse după invazia pe scară largă a Ucrainei.

În ultimele luni, autoritățile georgiene au înăsprit presiunea asupra opoziției, jurnaliștilor independenți și activiștilor, precum și asupra organizațiilor neguvernamentale.

Scrutin, câștigat de PAS

În data de 28 septembrie au avut loc alegeri parlamentare în Republica Moldova, în urma cărora formațiunea pro-europeană PAS, fondată de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a obținut majoritatea. Această victorie permite Guvernului să continue cursul de integrare în Uniunea Europeană.

Chiar înainte de alegeri, premierul moldovean Dorin Recean a avertizat că Rusia cheltuie sute de milioane de euro pentru a prelua puterea în urma scrutinului. Din cauza riscului de amestec rusesc, Poliția, Procuratura și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Moldova au deschis o anchetă penală privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare, în cadrul căreia au fost reținute peste 70 de persoane.

În ziua alegerilor, a fost lansat un atac cibernetic de amploare asupra Comisiei Electorale Centrale (CEC), iar secțiile de vot, inclusiv cele destinate locuitorilor din regiunea separatistă transnistreană și din diaspora, au fost vizate de alerte false cu bombă.