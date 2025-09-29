Analiză Miracolul electoral din Moldova. De ce a câștigat „partida europeană”. Radiografia votului

Victoria categorică a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la ultimele alegeri parlamentare din Republica Moldova nu este doar o surpriză electorală. Este un pas decisiv prin care Chișinăul rupe, poate definitiv, dependența de Moscova. Pentru prima dată după mult timp, direcția geopolitică a țării este clară: Europa, nu Rusia.

Alegerile care schimbă cursul țării

Pe 28 septembrie, moldovenii au fost chemați la urne. Miza a fost uriașă: PAS, partid proeuropean susținut de președinta Maia Sandu, contra Blocului Patriotic, format din socialiștii lui Igor Dodon și alte grupări pro-Kremlin.

Rezultatul a fost clar: PAS – 50,2%. Blocul Patriotic – 24,1%. Diaspora a votat covârșitor pentru Sandu, cu peste 78% din voturi.

Regiunile tradițional pro-ruse – Găgăuzia și Taraclia – au înregistrat o prezență mai scăzută decât în 2024. Premierul Dorin Recean a acuzat direct Kremlinul de amestec în scrutin, vorbind despre bani pompați în „războiul hibrid” pentru deturnarea rezultatului.

Cum s-a produs „miracolul”

Politologii vorbesc despre un „miracol electoral”. Și au motive. Alegătorii moldoveni s-au aflat în fața unui vot existențial: ori Europa, ori întoarcerea în orbita Moscovei.

Mulți au ales PAS nu pentru că sunt încântați de guvernare – inflația, sărăcia și problemele sociale persistă – ci pentru că alternativa ar fi însemnat reîntoarcerea sub influența Rusiei. A fost, cum spune analistul Oleg Posternak,citat de focus.ua, „un vot fără alternativă”.

Dar nu doar frica i-a împins pe alegători. Echipa Sandu a folosit eficient toate instrumentele politice:

-partidele pro-ruse asociate cu Ilan Șor au fost scoase din joc;

-tentativele Moscovei de a cumpăra voturi prin rețele paralele au fost dejucate;

-propaganda a fost limitată prin închiderea televiziunilor pro-Kremlin și prin combaterea dezinformării online.

Radiografia votului

Alegerile parlamentare desfășurate duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova au reflectat diferențe semnificative în opțiunile de vot ale cetățenilor, în funcție de regiune, vârstă, gen și statut de rezidență (intern sau diasporă). Deși Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat scrutinul la nivel național, Blocul Electoral Patriotic (al socialiștilor, comuniștilor și altor forțe de stânga) a dominat categoric în regiunile separatiste și autonome.

Rezultatele arată o polarizare clară între regiunile pro-europene și cele cu orientare pro-rusă.

Chișinău, bastion pro-european

În capitală, PAS a obținut o victorie categorică, cu 52,68% din voturi. A fost urmat de Blocul Patriotic (21,26%) și Blocul Alternativa (14,48%). Participarea a fost una dintre cele mai ridicate din țară, cu aproape 55% dintre alegători prezenți la urne, semn că electoratul urban este implicat și informat.

Găgăuzia, fief electoral al Blocului Patriotic

În regiunea autonomă Găgăuzia, Blocul Patriotic a înregistrat un scor zdrobitor: 82,35% din voturi, adică peste 47.000 de voturi din totalul de 57.000 exprimate. Alternativa a obținut 11,47%, iar PAS a fost preferat de doar 3,19% dintre alegători. Prezența la vot a fost de 45%, sub media națională.

Transnistria, vot masiv pentru stânga

Și în regiunea separatistă Transnistria, Blocul Patriotic a dominat cu 51,02% din voturi. PAS a obținut 29,89%, iar Alternativa – 8,91%. Niciun alt partid nu a depășit pragul electoral aici.

Nordul și centrul țării, mobilizare echilibrată

Zonele precum Criuleni, Bălți și Dondușeni au înregistrat o participare de peste 49%, reflectând un interes ridicat în procesul democratic. Aceste regiuni au arătat o competiție electorală mai strânsă, dar cu o ușoară înclinație spre partidele de centru-dreapta.

Sudul, prezență scăzută și neîncredere

La polul opus, județele Cantemir, Basarabeasca și Briceni au înregistrat o participare sub 40%. Experții pun această apatie pe seama lipsei de informare și a unei încrederi scăzute în clasa politică.

Votul din Diaspora, o forță tot mai importantă

Aproximativ 280.000 de moldoveni au votat în străinătate, semnalând o mobilizare consistentă. Cele mai mari centre de vot au fost în Italia (peste 81.500 de voturi), Germania (38.300), Marea Britanie (27.000), Franța (25.700) și România (29.000). Diaspora a votat preponderent pentru PAS, confirmând tendința pro-europeană a moldovenilor din afara țării.

Votul pe grupe de vârstă: Tinerii decid în străinătate

Datele din diaspora arată că electoratul activ este format în mare parte din tineri: 36–45 de ani: 30%, 26–35 de ani: 26%, 46–55 de ani: 10,5%

În România, tinerii între 18–35 de ani au reprezentat aproape 60% din totalul alegătorilor. Această tendință indică o orientare clară a generațiilor tinere spre valori europene și o implicare crescută în procesul democratic.

Femeile, mai implicate decât bărbații

Femeile au votat mai mult decât bărbații atât în țară, cât și peste hotare. La nivel național, 54,3% dintre voturi au fost exprimate de femei. În Chișinău, proporția este și mai ridicată – 56%. Aceste date confirmă un rol tot mai activ al femeilor în viața politică și decizională a țării.

Participarea de peste 52% este un semn pozitiv, arătând o creștere a interesului civic.

Miza pentru Ucraina și regiune

Victoria PAS are consecințe directe pentru Ucraina. În primul rând, scade riscul ca Transnistria să devină o platformă pentru destabilizarea sudului Ucrainei și a Odesei.

În al doilea rând, confirmă direcția europeană a Chișinăului. Spre deosebire de Georgia, blocată de politica pro-rusă a „Visului Georgian”, Moldova continuă să avanseze pe drumul către UE, alături de Ucraina.

Această orientare deschide și oportunități de cooperare: proiecte de infrastructură, sprijin pentru refugiați, interconectare energetică. Ambele țări au interesul să reducă dependența de gazul rusesc și să-și lege viitorul de piața europeană.

Dosarul Transnistria

O majoritate stabilă în parlament oferă Maiei Sandu spațiu de manevră pentru relansarea discuțiilor privind Transnistria. Conflictul „înghețat” ar putea fi abordat acum dintr-o poziție de forță, în condițiile în care Rusia este slăbită de războiul din Ucraina.

Dacă Chișinăul va reuși să facă pași concreți, nu doar că va stabiliza Republica Moldova, dar va elimina și o vulnerabilitate majoră pentru Ucraina, care are graniță directă cu enclava separatistă.

Victoria PAS nu rezolvă peste noapte problemele Moldovei. Dar fixează direcția. Este un semnal că, în pofida presiunilor rusești, alegătorii pot alege Europa.