Membrii Blocului prorus Patriotic protestează în fața Parlamentului de la Chișinău. Manifestația are loc a doua zi după alegerile parlamentare, câștigate de partidul proeuropean care a deținut puterea în ultimii ani.

La manifestație participă și doi dintre blocului, fiind vorba de liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, și președintele partidului Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev.

Igor Dodon a declarat că Blocul Patriotic nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare până în momentul în care nu sunt soluționate toate contestațiile ce vizează votul.

,,Vă bucurați prea devreme. Nu vă dați seama în ce vă băgați (...) Oamenii nu sunt mulțumiți, 77% din popor vă urăște, alți 20% nu au votat pentru că le e frică. Nu dăm mâinele în jos”, a afirmat socialistul.

Reacția formațiunii care a obținut victoria

Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a dat o replică reprezentanților Blocului Patriotic, subliniind că ,,în politică trebuie să știi să câștigi, dar și să pierzi”.

,,Este bine că ei beneficiază de dreptul dintr-o democrație de a o protesta. Doar că trebuie să o faci într-o manieră civilizată. Unica rugăminte pentru socialiști e să depună efort ca dacă nu ăsta, măcar următorul protest să fie fără bani. Adică îi chemi la protest pe oameni, dar fără să-i plătești”, a adăugat Igor Grosu.

Înainte ca să înceapă manifestația, Poliția Republicii Moldova a anunțat că are indicii conform cărora unor persoane li s-ar fi promis bani pentru a participa la protestul programat luni, 29 septembrie, în Chișinău, împotriva rezultatului alegerilor din Republica Moldova.

Mitingul are loc pe fondul nemulțumirilor exprimate de unele partide și grupări politice față de rezultatul alegerilor parlamentare din weekend, câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune pro-europeană condusă de președinta Maia Sandu.

Presa din Republica Moldova scrie că protestatarilor recrutați li se promite 150 de euro, dar și „un bonus” de 50 de euro, dacă vin cu un prieten, precum şi „ceai și cafea” din partea casei.

„Poliția deține informații cǎ pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitalǎ oamenilor li se promit bani, în contextul în care persoanele se abțin în a ieși în stradă. Amintim repetat organizatorilor cǎ poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și cǎ legea pedepsește astfel de ilegalitate”, se arată în comunicatul oficial.

Instituția a subliniat că respectă libertatea de exprimare și dreptul cetățenilor de a protesta, dar i-a îndemnat pe participanți să respecte legea.

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău, PAS a obținut 50,16% (791.042 voturi), fiind urmat de Blocul Patriotic, care a acumulat 24,19% (381.489 voturi) din sufragii. Pe locul trei se află Blocul Alternativa, cu 7,97% (125.660 voturi). Următorii în listă sunt Partidul Nostru, cu 6,19% (97.849 voturi), și PPDA, cu 5,62% (88.675 voturi).