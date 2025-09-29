search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Blocul prorus Patriotic protestează în fața Parlamentului, la o zi după alegeri: Acuză fraudarea scrutinului

0
Alegeri Moldova 2025
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Membrii Blocului prorus Patriotic protestează în fața Parlamentului de la Chișinău. Manifestația are loc a doua zi după alegerile parlamentare, câștigate de partidul proeuropean care a deținut puterea în ultimii ani.

Blocul Patriotic protestează în fața Parlamentului de la Chișinău. FOTO: Agora.md
Blocul Patriotic protestează în fața Parlamentului de la Chișinău. FOTO: Agora.md

La manifestație participă și doi dintre blocului, fiind vorba de liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, și președintele partidului Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev. 

Igor Dodon a declarat că Blocul Patriotic nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare până în momentul în care nu sunt soluționate toate contestațiile ce vizează votul. 

,,Vă bucurați prea devreme. Nu vă dați seama în ce vă băgați (...) Oamenii nu sunt mulțumiți, 77% din popor vă urăște, alți 20% nu au votat pentru că le e frică. Nu dăm mâinele în jos”, a afirmat socialistul. 

Reacția formațiunii care a obținut victoria

Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a dat o replică reprezentanților Blocului Patriotic, subliniind că ,,în politică trebuie să știi să câștigi, dar și să pierzi”.

,,Este bine că ei beneficiază de dreptul dintr-o democrație de a o protesta. Doar că trebuie să o faci într-o manieră civilizată. Unica rugăminte pentru socialiști e să depună efort ca dacă nu ăsta, măcar următorul protest să fie fără bani. Adică îi chemi la protest pe oameni, dar fără să-i plătești”, a adăugat Igor Grosu. 

Înainte ca să înceapă manifestația, Poliția Republicii Moldova a anunțat că are indicii conform cărora unor persoane li s-ar fi promis bani pentru a participa la protestul programat luni, 29 septembrie, în Chișinău, împotriva rezultatului alegerilor din Republica Moldova.

Mitingul are loc pe fondul nemulțumirilor exprimate de unele partide și grupări politice față de rezultatul alegerilor parlamentare din weekend, câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune pro-europeană condusă de președinta Maia Sandu.

Presa din Republica Moldova scrie că protestatarilor recrutați li se promite 150 de euro, dar și „un bonus” de 50 de euro, dacă vin cu un prieten, precum şi „ceai și cafea” din partea casei.

„Poliția deține informații cǎ pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitalǎ oamenilor li se promit bani, în contextul în care persoanele se abțin în a ieși în stradă. Amintim repetat organizatorilor cǎ poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și cǎ legea pedepsește astfel de ilegalitate”, se arată în comunicatul oficial.

Instituția a subliniat că respectă libertatea de exprimare și dreptul cetățenilor de a protesta, dar i-a îndemnat pe participanți să respecte legea.

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău, PAS a obținut 50,16% (791.042 voturi), fiind urmat de Blocul Patriotic, care a acumulat 24,19% (381.489 voturi) din sufragii. Pe locul trei se află Blocul Alternativa, cu 7,97% (125.660 voturi). Următorii în listă sunt Partidul Nostru, cu 6,19% (97.849 voturi), și PPDA, cu 5,62% (88.675 voturi).

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
digi24.ro
image
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță în ce orașe din România va NINGE, în octombrie 2025
gandul.ro
image
România este și va rămâne cel mai loial partener al Republicii Moldova, afirmă Oana Țoiu
mediafax.ro
image
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
fanatik.ro
image
Reacția lui Traian Băsescu după alegerile din Moldova: „L-au învățat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât armele”
libertatea.ro
image
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
digi24.ro
image
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
gsp.ro
image
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Un bebeluş de la spitalul din Iaşi a murit la Grigore Alexandrescu. Numărul victimelor urcă la 7
observatornews.ro
image
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
cancan.ro
image
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
prosport.ro
image
Cum se calculează pensia minimă garantată. Diferența dintre pensia contributivă și indemnizația socială
playtech.ro
image
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să plătesc!"
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Trupul Ioanei Popescu nu a a fost revendicat de nicio rudă. Unde ar putea fi înmormântată jurnalista
kanald.ro
image
„Nu vei mai munci niciodată”, oferta către un jurnalist pentru acces la laptop și...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
romaniatv.net
image
Anunț pentru 5 milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu banii din pilonul 2. Florin Manole: „Ghinion, ca să zic așa”
mediaflux.ro
image
„Parcă e de pe altă planetă” » Gigi Becali anunță schimbări masive la FCSB în iarnă: „Vorbim cu unii din străinătate”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Faceți cunoștință cu Tilly Norwood, prima actriță AI care vrea să revoluționeze cinematografia. În ce film va apărea: „Ar putea schimba Hollywoodul pentru totdeauna. Publicului îi pasă de poveste, nu dacă vedeta are puls”
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
Oana Lis a chemat, din nou, ambulanța pentru Viorel! „Sunt și momente grele!” Cu cât i-a scăzut pensia fostului primar al Capitalei?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto Profimedia 0342228804 jpg
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”
okmagazine.ro
Cardi B foto Profimedia jpg
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele
clickpentrufemei.ro
Vioara Bernardel foto de la Tescani (2) jpg
Vioara Bernardel a lui George Enescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate