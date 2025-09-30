Gabriel Călin, fost jurnalist din Republica Moldova și actual lider al formațiunii Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), a fost reținut pentru 72 de ore. Totodată, Vitalie Florea, un alt membru al formațiunii, a fost vizat de percheziții.

UPDATE Conform polițiștilor moldoveni, Gabriel Călin, de 39 de ani, este suspectat că ,,ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina. Acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 000 de dolari și ar fi adminstrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova”.

Iar suspectul ar fi ,,apelat la intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu multiple escale, astfel încât în bazele de date oficiale să nu figureze destinația sa finală – Federația Rusǎ.Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, fiind vizată și o altă persoană afiliată lui”.

Poliția Republicii Moldova a făcut publice și convorbiri interceptate dintre suspecți.

Știrea inițială

Vitalie Florea, un blogger moldovean care a candidat pe listele UCSM, a oferit detalii pe rețelele sociale despre perchezițiile efectuate la domiciliul său, susținând că acestea nu s-au soldat cu ridicarea unor obiecte relevante pentru anchetă.

„Cert e faptul că ceea ce s-a dorit să fie găsit la mine acasă nu s-a găsit, or nu există și nu au existat astfel de materiale. Voi reveni ulterior cu detalii”, a scris acesta pe internet.

Responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova au oferit, deocamdată, doar detalii succinte despre caz:

„La această oră, ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice a INI, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au descins cu percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice/concurenților electorali și spălarea banilor”, au menționat reprezentanții IGP.

Voturi infime

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), UCSM a acumulat 0,12% din sufragii (1.837 de voturi), un număr insuficient pentru accederea în Parlament.