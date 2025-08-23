AUR al lui George Simion a intrat în cursa pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova, condus de Boris Volosatîi, a fost înregistrat în calitate de concurent electoral de Comisia Electorală Centrală (CEC) în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

Luna trecută, AUR de la Chișinău și-a anunțat decizia privind participarea la alegeri, susținând că intervine ,,într-un moment de criză sistemică în Republica Moldova”.

„Dragi prieteni, stimați colegi, AUR din Republica Moldova nu este despre trecut. Este despre un viitor care ne va uni. Iar acest viitor începe acum, aici și cu noi. Vă mulțumesc. Și vă chem la luptă. Demnă. Dreaptă. Românească”, a afirmat atunci liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi.

Membrii Alianței pentru Unirea Românilor au aprobat declarația politică a partidului, actul punctând ,,direcțiile strategice ale AUR Moldova pentru toamna electorală”.

• Participare activă la alegerile din 28 septembrie, cu o listă de candidați competenți, patrioți și integri;

• Susținerea necondiționată a Unirii Republicii Moldova cu România;

• Lupta fermă împotriva propagandei ruse și a curentelor moldoveniste;

• Colaborarea cu partide din România care împărtășesc același ideal al Reîntregirii neamului romanesc;

• Promovarea unui unionism modern, realist și bine ancorat în nevoile cetățenilor”, se arată în textul declarației.

Legături cu Kremlinul

Conform unei analize a comunității WatchDog.md, scrutinul parlamentar din toamna acestui an este influențat atât din Est, cât și din Vest, prin intermediul partidului extremist AUR din România, care și-a extins activitatea peste Prut și ar avea legături cu Kremlinul. Liderul AUR de la Chișinău, Boris Volosatîi, a reacționat, negând aceste informații.

Alți candidați

Până în prezent, CEC din Republica Moldova a înregistrat în calitate de candidați electorali: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidul Democrația Acasă (PDA), Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța Liberalilor și Democraților din Europa (ALDE), Partidul Social Democrat European (PSDE), Partidul Național Moldovenesc (PNM), Mișcarea Respect Moldova (MRM) și Liga Orașelor și Comunelor (LOC). De asemenea, pe listă au fost incluse blocurile electorale: Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, Alternativa, precum și candidații independenți Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sanduța.

Termenul pentru depunerea actelor privind înregistrarea candidaților a expirat la data de 19 august. Până atunci, Comisia Electorală Centrală a primit 50 de cereri: 25 din partea partidelor, 18 de la candidați independenți, 4 de la blocuri electorale și 3 de la candidați independenți care au constituit grupuri de inițiativă.

Campania electorală pentru alegerile parlamentare va începe pe 29 august.