Duminică, 17 August 2025
Adevărul
Ofensivă politică peste Prut. AUR s-a înscris în alegeri și mizează pe 58 de candidați pentru Parlamentul de la Chișinău

Publicat:

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condus de George Simion, își extinde activitatea politică peste Prut și a depus la Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova o listă cu 58 de candidați pentru alegerile parlamentare. 

AUR se înscrie în cursa electorală pentru Parlamentul Republicii Moldova / Sursa foto: Inquam Photos
AUR se înscrie în cursa electorală pentru Parlamentul Republicii Moldova / Sursa foto: Inquam Photos

Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a recepționat cererea Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care a depus o listă de 58 de candidați pentru alegerile parlamentare, potrivit TV8.md.

Formațiunea condusă de George Simion se află pe poziția a 16-a pe buletinul de vot, urmând ca dosarele să fie analizate în termen de șapte zile, după care CEC va decide înregistrarea sau respingerea candidaturilor.

Campania începe pe 29 august, iar alegerile au loc pe 28 septembrie

Termenul-limită pentru depunerea documentelor este 19 august 2025, iar campania electorală va începe pe 29 august, scrutinul fiind programat pentru 28 septembrie.

În competiția electorală s-au înscris deja partide cu orientări diverse – de la „pro-ruse” și „pro-europene” până la formațiuni „pro-România”, care susțin ideea reunificării.

În Republica Moldova situația politică este una tensionată. Val de partide și candidați independenți

Până în prezent, au fost înregistrate în cursa electorală: Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Politic „Democrația Acasă”, Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, Blocul „Unirea Națiunii”, Partidul Național Moldovenesc, Partidul Social Democrat European.

Printre candidații independenți, înregistrați în cursa electorală, se numără: Andrei Năstase și Olesea Stamate.

Printre partidele care au depus actele în vederea participării la alegeri, care așteaptă validarea, se numără: Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), Blocul „Alternativa”, Blocul „Patriotic”, Mișcarea Respect Moldova, Blocul „Împreună”, Partidul Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Partidul „Pentru Oameni, Natură și Animale”, Partidul „Moldova Mare”, Partidul Alianța „Moldovenii”, Partidul „NOI”, potrivit datelor centralizate de ziare.com.

Potrivit TV8, în cazul Partidului „Renaștere”, cererea a întrunit trei voturi pentru, împotrivă - 5, unul s-a abținut, iar un membru a lipsit. În decurs de o săptămână, Comisia va prezenta o altă hotărâre care vizează această formațiune și va desemna un alt raportor. 

Totodată, până la acest moment, și-au anunțat intenția de a candida independent 21 de persoane.

Republica Moldova

